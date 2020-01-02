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Fenerbahçe'de gönderilecek isimler belli oldu! 7 yolcu birden... | Fenerbahçe son dakika transfer haberleri

Fenerbahçe'de kulüp harcama limiti can sıktı. Devre arasında takviye yapmak isteyen sarı-lacivertli ekibin birçok isimle yollarını ayırmak zorunda kalacağı öğrenildi. Yıllık 59,6 milyon euro olan maaş bütçesini düşürmeyi hedefleyen Fenerbahçe'de en az 7 oyuncuyla yolların ayrılacağı öğrenildi. Bu ayrılıklardan sarı-lacivertlilerin 26 milyon euro gelir sağlayacağı iddia edildi.

02.01.2020 10:23 - Son Güncelleme: 02.01.2020 10:23
Fenerbahçe'de gönderilecek isimler belli oldu! 7 yolcu birden... | Fenerbahçe son dakika transfer haberleri

Devre arası transfer dönemi öncesi listesinde birçok oyuncu bulunan Fenerbahçe, bu isimleri kadrosuna katmak için zorunlu bir operasyon gerçekleştirecek. Teknik direktör Ersun Yanal, birçok bölgeye takviye yapılmasını isterken, yönetim ise öncelikle olarak bütçeyi ayarlamaya çalışacak.

Fenerbahçe'de gönderilecek isimler belli oldu! 7 yolcu birden... | Fenerbahçe son dakika transfer haberleri

Kulüp Lisans Talimatı gereği sarı- lacivertlilerin 206 milyon TL olarak harcama limiti 224 milyona (34 milyon euro) yükseldi. Ancak Kanarya, 31 Ekim 2019'da KAP'a yaptığı bildirimde futbolcuların yıllık maaş bütçesinin 59.6 milyon euro olarak açıklamıştı.

Fenerbahçe'de gönderilecek isimler belli oldu! 7 yolcu birden... | Fenerbahçe son dakika transfer haberleri

Belirlediği bonservislerin verilmesi halinde Jailson ile Zajc'ı satmayı planlayan sarı-lacivertliler; Mehmet Ekici, Adil Rami, Victor Moses, Mevlüt Erdinç ve Alper Potuk ile yollarını kesinlikle ayıracak. Ara dönemde kadrosuna oyuncu takviye yapabilmesi için aradaki açığı kapatması gereken Fenerbahçe, 7 futbolcuya veda etmeye hazır...

Fenerbahçe'de gönderilecek isimler belli oldu! 7 yolcu birden... | Fenerbahçe son dakika transfer haberleri

Bonservis bedelleri ve yıllık maaşlarıyla birlikte bu oyunculardan en az 26 milyon euro'luk gelir bekleyen Fenerbahçe, harcama limitindeki yüzde 30'luk sapma maddesiyle de rahat bir nefes alacak.

Fenerbahçe'de gönderilecek isimler belli oldu! 7 yolcu birden... | Fenerbahçe son dakika transfer haberleri

BONSERVİSLERDEN 13 MİLYON EURO
F.Bahçe, birçok kulübün transfer gündeminde olan Jailson, Zajc ve Mehmet Ekici'nin bonservislerinden en az 13 milyon euro bekliyor. Jailson'u 7, Zajc'ı 5, Mehmet'i de 1 milyon bedelle satmayı planlayan Kanarya, bu üçlüden önemli bir gelir hedefliyor.

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