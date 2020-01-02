Fenerbahçe'de gönderilecek isimler belli oldu! 7 yolcu birden... | Fenerbahçe son dakika transfer haberleri
Fenerbahçe'de kulüp harcama limiti can sıktı. Devre arasında takviye yapmak isteyen sarı-lacivertli ekibin birçok isimle yollarını ayırmak zorunda kalacağı öğrenildi. Yıllık 59,6 milyon euro olan maaş bütçesini düşürmeyi hedefleyen Fenerbahçe'de en az 7 oyuncuyla yolların ayrılacağı öğrenildi. Bu ayrılıklardan sarı-lacivertlilerin 26 milyon euro gelir sağlayacağı iddia edildi.
02.01.2020 10:23
- Son Güncelleme: 02.01.2020 10:23
Belirlediği bonservislerin verilmesi halinde Jailson ile Zajc'ı satmayı planlayan sarı-lacivertliler; Mehmet Ekici, Adil Rami, Victor Moses, Mevlüt Erdinç ve Alper Potuk ile yollarını kesinlikle ayıracak. Ara dönemde kadrosuna oyuncu takviye yapabilmesi için aradaki açığı kapatması gereken Fenerbahçe, 7 futbolcuya veda etmeye hazır...
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