Süper Lig'in golcüsü Galatasaray yolunda! | Son dakika transfer haberleri
Süper Lig'in ilk devresini 27 puanla tamamlayan Galatasaray'da transfer döneminin açılmasına sayılı günler kala çalışmaları hızlandırdı. Andone'nin uzun süreli sakatlığı nedeniyle forvette Falcao'nun tek kalması Fatih Terim'i endişelendirirken, tecrübeli teknik adam yönetime sunduğu raporda mutlak bir forvet transferi istedi. Terim'in isteği doğrultusunda harekete geçen sarı-kırmızılı yönetim Süper Lig'in golcüsünü markaja aldı.
Süper Lig'in ilk yarısını lider kapatan Sivasspor'un 10 puan gerisinde kalan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ocak ayında yaşanacak değişikliklerin sinyalini vermişti. Radikal kararlar alacaklarını ifade eden Kurt hoca ilk olarak Steven Nzonzi'yi kadro dışı bırakarak değişimin ilk adımını atmıştı.
Fotomaç'ın haberine göre teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda bir süredir transfer listesindeki yıldızlarla temaslarını sürdüren sarı-kırmızılı kurmaylar ligin araya girmesiyle gaza bastı. Takıma katılacak isimleri netleştiren Galatasaray yönetimi, Süper Lig'in golcüsünü takıma katmak için girişimlerini sıklaştırdı.
Sezonun ikinci yarısında alınacak olan seri galibiyetlerin şampiyonluk yolunda öneminin farkında olan Fatih Terim, sezonun ikinci yarısında bir çok isimle yola devam etmeme kararı aldı. İşte Galatasaray'da yaşanacak ayrılıklar, transferde ismi geçenler ve Süper Lig'i sallayacak takas ve detayları...