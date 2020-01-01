Galatasaray'la Fenerbahçe arasında transfer savaşı! Fransızlar duyurdu
Süper Lig'in ilk yarısı hafta sonu oynanan maçlarla tamamlanırken, transfer sezonunun açılmasına da sadece birkaç gün kaldı. Özellikle 4 büyükler transfer sezonunda kadrosunu güçlendirerek şampiyonluk yarışında bir adım öne çıkmayı planlıyor. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Galatasaray'la Fenerbahçe, Fransız yıldız için karşı karşıya geldi. Fransız basını iki takım arasında transfer için kıyasıya rekabet yaşandığını duyurdu.
01.01.2020 13:24
- Son Güncelleme: 01.01.2020 13:24
Bu listede bulunan ve geçtiğimiz günlerde teklif yapıldığı yönünde haberler çıkan yıldız futbolcuda beklenmedik bir gelişme yaşandı. Fransız basınının haberine göre daha önce de birçok oyuncuda karşı karşıya gelen iki ezeli kulüp Galatasaray ve Fenerbahçe bu kez o isim için uğraşacak. İşte o haber ve detayları...
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