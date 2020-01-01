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Galatasaray'la Fenerbahçe arasında transfer savaşı! Fransızlar duyurdu

Süper Lig'in ilk yarısı hafta sonu oynanan maçlarla tamamlanırken, transfer sezonunun açılmasına da sadece birkaç gün kaldı. Özellikle 4 büyükler transfer sezonunda kadrosunu güçlendirerek şampiyonluk yarışında bir adım öne çıkmayı planlıyor. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Galatasaray'la Fenerbahçe, Fransız yıldız için karşı karşıya geldi. Fransız basını iki takım arasında transfer için kıyasıya rekabet yaşandığını duyurdu.

01.01.2020 13:24 - Son Güncelleme: 01.01.2020 13:24
Galatasaray'la Fenerbahçe arasında transfer savaşı! Fransızlar duyurdu

Ligde ilk yarı maçlarının tamamlanmasının ardından, özellikle zirve yarışında beklentilerin altında kalan Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş kadrosunu güçlendirmek için harekete geçti.

Galatasaray'la Fenerbahçe arasında transfer savaşı! Fransızlar duyurdu

Anadolu takımlarının oldukça başarılı bir yıl geçirmesiyle, zirve yarışında geride kalan İstanbul ekipleri çareyi transferde buldu. 4 Ocak'ta resmen başlayacak dönem için kolları erkeden sıvayan takımlar, finansal olarak kulüp bütçesini sarsmayacak isimlere yöneldi.

Galatasaray'la Fenerbahçe arasında transfer savaşı! Fransızlar duyurdu

Transfer döneminin hareketli geçmesi beklenen takımlardan olan Galatasaray, hemen hemen her mevkiye alternatif oyuncu bulmak için uzunca bir liste hazırladı.

Galatasaray'la Fenerbahçe arasında transfer savaşı! Fransızlar duyurdu

Bu listede bulunan ve geçtiğimiz günlerde teklif yapıldığı yönünde haberler çıkan yıldız futbolcuda beklenmedik bir gelişme yaşandı. Fransız basınının haberine göre daha önce de birçok oyuncuda karşı karşıya gelen iki ezeli kulüp Galatasaray ve Fenerbahçe bu kez o isim için uğraşacak. İşte o haber ve detayları...

Galatasaray'la Fenerbahçe arasında transfer savaşı! Fransızlar duyurdu

FENERBAHÇE DE DEVREDE!
Fransız basınından Footmercato yeni yılın ilk gününde sürpriz bir gelişmeyi okuyucularıyla paylaştı. Galatasaray'ın geçtiğimiz günlerde 18 aylığına 4.5 milyon Euro önerdiği Hatem Ben Arfa için Fenerbahçe'nin de devreye girdiğini duyurdu.

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