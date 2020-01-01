Galatasaray'da orta sahaya Kosovalı dinamo | Son dakika Galatasaray haberleri
Devre arasında kadrosunu değiştirerek gençleştirmek isteyen Galatasaray, İsviçre'de top koşturan Kosovalı orta saha oyuncusu Idriz Voca'yı takibe aldı. Luzern'de oynayan 22 yaşındaki futbolcu için scout ekibinin de olumlu rapor verdiği öğrenilirken, sarı-kırmızılıların devre arasında bu transferi bitirmek istediği ifade edildi.
01.01.2020 14:48
- Son Güncelleme: 01.01.2020 14:48
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bir süredir yaptığı basın toplantılarında oyuncuların geçmişine değil, geleceklerine yatırım yapacaklarını vurgularken scout ekibi de bu doğrultuda takip ettikleri isimleri filtreledi.
Galatasaray'ın, İsviçre'de top koşturan Idriz Voca'yı yakın takibe aldığı öğrenildi.
İsviçre Süper Ligi ekiplerinden Luzern'de top koşturan Arnavut asıllı Kosovalı Idriz Voca'nın scout ekibi tarafından Fatih Terim'e raporlandığı belirtildi.
Tecrübeli çalıştırıcının raporunun olumlu olması durumunda 22 yaşındaki orta saha için Luzern'le temasa geçileceği kaydedildi.
Bu sezon ligde 16, Avrupa Ligi elemelerinde 4 maçta forma giyen Idriz, orta sahanın yanı sıra stoper bölgesinde de görev yapabiliyor.
Vedat Muriç'in milli takımdan arkadaşı olan Idriz'in Luzern'le 30 Haziran 2021'e kadar sözleşmesi bulunuyor.