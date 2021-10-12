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Haberler Spor SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ | Arsenal'in yıldızı Fenerbahçe'ye gelmek istiyor!

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ | Arsenal'in yıldızı Fenerbahçe'ye gelmek istiyor!

Fenerbahçe'de devre arası transfer dönemi için çalışmalar erken başladı. Sezon başında Vitor Pereira'nın tüm ısrarına rağmen transfer edilemeyen Sead Kolosinac'la ilgili sarı-lacivertli kulübün ısrarının sürdüğü öğrenildi. Fenerbahçeli yetkililer başarılı sol bek oyuncusunun transferini ocak ayında bitirmek için harekete geçerken; Boşnak ismin de sarı-lacivertli formayı giymek istediği öğrenildi. İşte flaş gelişmenin detayları ve Arsenal'ın transferdeki tavrı...

12.10.2021 13:30 - Son Güncelleme: 12.10.2021 13:30
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ | Arsenal’in yıldızı Fenerbahçe’ye gelmek istiyor!

Yeni Asır'ın haberine göre; Yaz transfer döneminde uzun süre peşinden koşan ancak transferi bitiremeyen İstanbul ekibi, bu kez ısrarcı. Teknik direktör Vitor Pereira'nın, Boşnak yıldızın transfer edilmesi halinde 3-4-2-1 sisteminde sol kanat probleminin giderileceğini söylemesi üzerine harekete geçen yönetim, 28 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin bitmesini beklemeden ocak ayında devreye girecek.

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SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ | Arsenal’in yıldızı Fenerbahçe’ye gelmek istiyor!

ARSENAL ZORLUK ÇIKARMAYACAK!
Kanarya, Arsenal'de forma şansı bulamayan Kolasinac'ı devre arasında kadrosuna katmak için girişimlerine başlarken İngiliz ekibine bonservis bedeli ödemek istemiyor.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ | Arsenal’in yıldızı Fenerbahçe’ye gelmek istiyor!

Boşnak futbolcunun da sarı-lacivertlilere gelmek istediği belirtilirken, Arsenal'in transferde zorluk çıkarmayacağı belirtildi.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ | Arsenal’in yıldızı Fenerbahçe’ye gelmek istiyor!

Fenerbahçe'nin Sead Kolasinac aşkı bitmiyor. Sarı-lacivertliler İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal ile sezon sonu sözleşmesi bitecek olan 28 yaşındaki sol bekin transferi için bir kez daha nabız yokluyor.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ | Arsenal’in yıldızı Fenerbahçe’ye gelmek istiyor!

Geçen sezonu Alman ekibi Schalke 04'te kiralık olarak geçiren yıldız oyuncu 27 maça çıkmış 1 gol, 1 asistlik performans sergilemişti. Kolasinac, Bosna milli formasıyla da 41 maça çıktı.

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