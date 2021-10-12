SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ | Arsenal'in yıldızı Fenerbahçe'ye gelmek istiyor!
Fenerbahçe'de devre arası transfer dönemi için çalışmalar erken başladı. Sezon başında Vitor Pereira'nın tüm ısrarına rağmen transfer edilemeyen Sead Kolosinac'la ilgili sarı-lacivertli kulübün ısrarının sürdüğü öğrenildi. Fenerbahçeli yetkililer başarılı sol bek oyuncusunun transferini ocak ayında bitirmek için harekete geçerken; Boşnak ismin de sarı-lacivertli formayı giymek istediği öğrenildi. İşte flaş gelişmenin detayları ve Arsenal'ın transferdeki tavrı...
Yeni Asır'ın haberine göre; Yaz transfer döneminde uzun süre peşinden koşan ancak transferi bitiremeyen İstanbul ekibi, bu kez ısrarcı. Teknik direktör Vitor Pereira'nın, Boşnak yıldızın transfer edilmesi halinde 3-4-2-1 sisteminde sol kanat probleminin giderileceğini söylemesi üzerine harekete geçen yönetim, 28 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin bitmesini beklemeden ocak ayında devreye girecek.
ARSENAL ZORLUK ÇIKARMAYACAK!
Kanarya, Arsenal'de forma şansı bulamayan Kolasinac'ı devre arasında kadrosuna katmak için girişimlerine başlarken İngiliz ekibine bonservis bedeli ödemek istemiyor.
Fenerbahçe'nin Sead Kolasinac aşkı bitmiyor. Sarı-lacivertliler İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal ile sezon sonu sözleşmesi bitecek olan 28 yaşındaki sol bekin transferi için bir kez daha nabız yokluyor.