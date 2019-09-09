Süper Lig'in en genç ve en yaşlı takımları belli oldu | Fenerbahçe ve Galatasaray...

Özellikle Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor yaptığı transferlerle yeni sezona iddialı başladı.

2019-2020 sezonu yaz transfer döneminin sona ermesiyle birlikte Süper Lig'de takımların yaş ortalaması da güncellendi. Peki Süper Lig'de en genç ve en yaşlı takım hangisi oldu? Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un yaş ortalamaları kaç? İşte Süper Ligin en genç ve en yaşlı takımları...

09.09.2019 12:41 - Son Güncelleme: 09.09.2019 13:03 BU GALERİYİ PAYLAŞ





