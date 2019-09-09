Erman Toroğlu'ndan çok konuşulacak sözler: Konuşursam ortalık yangın yerine döner!

Erman Toroğlu'nun A Spor'da yaptığı açıklamalar çok konuşulacak cinsten... A Milli Takımın, Andorra'yı son dakikalarda gelen golle 1-0 yendiği maçı değerlendiren Erman Toroğlu, Şenol Güneş, Fatih Terim, Nihat Özdemir isimlerinden bahsettiği konuda ise "Bak ben isim vermiyorum. Verirsem ortalık yangın yerine döner" ifadelerini kullandı. İşte Erman Toroğlu'nun o açıklamaları...

09.09.2019 12:17 - Son Güncelleme: 09.09.2019 12:22 BU GALERİYİ PAYLAŞ





