Erman Toroğlu'ndan çok konuşulacak sözler: Konuşursam ortalık yangın yerine döner!
Erman Toroğlu'nun A Spor'da yaptığı açıklamalar çok konuşulacak cinsten... A Milli Takımın, Andorra'yı son dakikalarda gelen golle 1-0 yendiği maçı değerlendiren Erman Toroğlu, Şenol Güneş, Fatih Terim, Nihat Özdemir isimlerinden bahsettiği konuda ise "Bak ben isim vermiyorum. Verirsem ortalık yangın yerine döner" ifadelerini kullandı. İşte Erman Toroğlu'nun o açıklamaları...
09.09.2019 12:17
- Son Güncelleme: 09.09.2019 12:22
İşte Erman Toroğlu'nun ses getirecek o sözlerinden öne çıkanlar...
"KURTARAMAZDIK, İŞ BİTERDİ"
"Milli Takım'da yabancı oyuncu yok, değil mi? Türk ırkı. Kulüp takımlarına baktığımız zaman enteresan işler yapıyoruz. Andorra maçında berabere kalsaydık soğuk su içecektik. Kurtaramazdık, biterdi iş."
"REZİLLERİ OYNADIK"
"Andorra'nın bizim sahaya gelecek hali yok. Mücadele etmedik. Fransa'yı yendik ama Andorra maçında rezilleri oynadık."
"Zor bir maça çıkacağız. Biz sıkıştığımız zaman iyi işler yapıyoruz. Tahmin edilmeyecek şeyleri yapıyoruz. Rahat şeyler bize göre değil."
"BÖYLE BAŞARILI OLUNUYOR"
"Kulüpte iyi oynamayan oyuncu, Milli Takım'da verimli oluyorsa onu takıma çağırırsın. Böyle başarılı olunuyor. Bunu en çok Fatih Terim yapıyor."