Fenerbahçeli Ozan Tufan sosyal medyanın gündemine düştü 'Yazık, şu yapılanlara yazık!'

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri hiç kuşkusuz Ozan Tufan. 24 yaşındaki genç yıldız yaşadığı kötü günlerin ardından Sergen Yalçın yönetimindeki Alanyaspor döneminde form grafiğini yükseltti ve Fenerbahçe'ye geri döndü.