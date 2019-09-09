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Fenerbahçeli Ozan Tufan sosyal medyanın gündemine düştü 'Yazık, şu yapılanlara yazık!'

Spor gündemi son dönemde 24 yaşındaki Ozan Tufan'ın, yükselen formu ile hayli meşgul... Bir dönem kadro dışı kalan, Premier Lig hayalleri suya düşen ve travma dönemi geçiren Ozan Tufan, eleştiri yağmuruna tutuluyordu. Ardından Fenerbahçe'den, Sergen Yalçın'ın çalıştırdığı Alanyaspor'a gönderilen Ozan Tufan küllerinden yeniden doğmuştu. Son olarak Türkiye'nin Andorra'yı konuk ettiği maçta, son dakikada attığı gol ile Türkiye'yi ipten alan Ozan Tufan, daha önce capsleri ile olduğu gibi yine sosyal medyanın dilinde. Sebebi ise attığı bir tweet...

09.09.2019 14:22 - Son Güncelleme: 09.09.2019 14:47
Fenerbahçeli Ozan Tufan sosyal medyanın gündemine düştü 'Yazık, şu yapılanlara yazık!'

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri hiç kuşkusuz Ozan Tufan. 24 yaşındaki genç yıldız yaşadığı kötü günlerin ardından Sergen Yalçın yönetimindeki Alanyaspor döneminde form grafiğini yükseltti ve Fenerbahçe'ye geri döndü.

Fenerbahçeli Ozan Tufan sosyal medyanın gündemine düştü 'Yazık, şu yapılanlara yazık!'

Milli Takımın vazgeçilmez parçalarından biri de olan Ozan Tufan, bir dönem sosyal medyanın gündemindeydi. Neden mi?

Fenerbahçeli Ozan Tufan sosyal medyanın gündemine düştü 'Yazık, şu yapılanlara yazık!'

BİR ZAMANLAR ONLAR DA OKULLUYDU

Ozan Tufan'ın yaptığı okul paylaşımları yıllar sonra ortaya çıktı.

Fenerbahçeli Ozan Tufan sosyal medyanın gündemine düştü 'Yazık, şu yapılanlara yazık!'
Fenerbahçeli Ozan Tufan sosyal medyanın gündemine düştü 'Yazık, şu yapılanlara yazık!'
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