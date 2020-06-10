Süper Lig'in bir yıldızı daha Galatasaray yolunda! İmzayı atıyor
Son dakika Galatasaray haberleri | Lige verilen koronavirüs salgını arasının bitimine sayılı günler kala Galatasaray'da transfer hareketliliği devam ediyor. Sivasspor'dan Mert Hakan ve Emre Kılınç'ı kadrosuna katan sarı-kırmızılı ekip, Çaykur Rizespor ile sözleşmesi sona eren 24 yaşındaki isim ile de söz kesti.
10.06.2020 10:35
- Son Güncelleme: 10.06.2020 10:35
Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da gelişmelerin ardı arkası kesilmiyor ve şampiyonluk planları yapılıyor.
Sezon sonunda kupayı kaldırıp tekrar Şampiyonlar Ligi'ne gitmenin hesaplarını yapan Aslan'da kadro büyük ölçüde değişecek.
Fotomaç'ın haberine göre kiralık futbolcular ile yolların ayrılması planlanan sarı-kırmızılılarda o bölgelere transfer yapılması için de girişimler devam ediyor.
Fatih Terim'in isteği doğrultusunda oyuncu arayışlarını sürdüren ve yeni sezon öncesi birçok isimle temasa geçen Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşanıyor.
Türkiye Futbol Federasyonu gelecek sezondan itibaren yabancı kontenjanı düşürmeye hazırlanırken bu durum sarı-kırmızılı takımı harekete geçirdi.