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Fenerbahçe'de yeni sistem! Serdar Aziz'in yanında...

Süper Lig'e verilen koronavirüs arası sona eriyor... Fenerbahçe, 12 Haziran'da Hes Kablo Kayserispor'u Ülker Stadyumu'nda konuk edecek... Süper Lig'in geri kalan maçları için hazırlıklarını sürdüren Sarı-lacivertliler'in kadro ve taktik planlamasında değişikliğe gidiliyor bunların başında da savunma hattı geliyor. Savunma ve orta sahada bazı isimlerin yerleri kaydırılacak. Stoperde Serdar Aziz'in yeri yine garanti olacak. Serdar Aziz'in yanında kimin oynayacağı ise netleşmeye başladı. İşte detaylar...

10.06.2020 10:45 - Son Güncelleme: 10.06.2020 10:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





