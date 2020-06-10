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Fenerbahçe'de yeni sistem! Serdar Aziz'in yanında...

Süper Lig'e verilen koronavirüs arası sona eriyor... Fenerbahçe, 12 Haziran'da Hes Kablo Kayserispor'u Ülker Stadyumu'nda konuk edecek... Süper Lig'in geri kalan maçları için hazırlıklarını sürdüren Sarı-lacivertliler'in kadro ve taktik planlamasında değişikliğe gidiliyor bunların başında da savunma hattı geliyor. Savunma ve orta sahada bazı isimlerin yerleri kaydırılacak. Stoperde Serdar Aziz'in yeri yine garanti olacak. Serdar Aziz'in yanında kimin oynayacağı ise netleşmeye başladı. İşte detaylar...

10.06.2020 10:45 - Son Güncelleme: 10.06.2020 10:45
Fenerbahçe'de yeni sistem! Serdar Aziz'in yanında...

Koronavirüs nedeniyle lige verilen aranın ardından Fenerbahçe, ilk maçına Kayserispor karşısında çıkacak.

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Fenerbahçe'de yeni sistem! Serdar Aziz'in yanında...

Sarı-lacivertliler, hem cuma günkü bu maç hem de sezonun geri kalanı için kadroda ve taktik anlayışta bir takım değişikler planlanıyor. Bunların başında da savunma hattı geliyor.

Fenerbahçe'de yeni sistem! Serdar Aziz'in yanında...

Milliyet'te yer alan habere göre stoperde Serdar Aziz'in yeri yine garanti olacak. Serdar Aziz'in yanında kimin oynayacağı da netleşmeye başladı.

Fenerbahçe'de yeni sistem! Serdar Aziz'in yanında...

Sezon boyunca stoperde oynayan orta saha oyuncusu Jailson artık burada düşünülmüyor.

Fenerbahçe'de yeni sistem! Serdar Aziz'in yanında...

Son hazırlık maçında Simon Falette ve Luiz Gustavo denendi. Falette gerçek bir stoper olsa da Gustavo daha başarılı bir görüntü çizdi.

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