Ne Ronaldo, ne Messi! Yılın en değerli futbolcusu bakın kim
Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi'nin (CIES) hazırladığı "Haziran 2020 itibarıyla en değerli futbolcular" raporuna göre 'piyasa değeri en yüksek oyuncular' belirlendi. Avrupa'nın en büyük 5 ligi olarak değerlendirilen Almanya (Bundesliga), Fransa (Ligue 1), İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga) ve İtalya'nın (Serie A) baz alındığı listede Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'nin sıralaması şaşırttı.
Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezinin (CIES) hazırladığı "Haziran 2020 itibarıyla en değerli futbolcular" raporuna göre Avrupa'nın en büyük 5 ligi olarak değerlendirilen Almanya (Bundesliga), Fransa (Ligue 1), İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga) ve İtalya'nın (Serie A) en üst futbol liglerindeki piyasa değeri en yüksek oyuncular belirlendi.