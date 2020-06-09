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Ne Ronaldo, ne Messi! Yılın en değerli futbolcusu bakın kim

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi'nin (CIES) hazırladığı "Haziran 2020 itibarıyla en değerli futbolcular" raporuna göre 'piyasa değeri en yüksek oyuncular' belirlendi. Avrupa'nın en büyük 5 ligi olarak değerlendirilen Almanya (Bundesliga), Fransa (Ligue 1), İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga) ve İtalya'nın (Serie A) baz alındığı listede Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'nin sıralaması şaşırttı.

09.06.2020 10:38 - Son Güncelleme: 09.06.2020 10:38
Ne Ronaldo, ne Messi! Yılın en değerli futbolcusu bakın kim

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezinin (CIES) hazırladığı "Haziran 2020 itibarıyla en değerli futbolcular" raporuna göre Avrupa'nın en büyük 5 ligi olarak değerlendirilen Almanya (Bundesliga), Fransa (Ligue 1), İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga) ve İtalya'nın (Serie A) en üst futbol liglerindeki piyasa değeri en yüksek oyuncular belirlendi.

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Ne Ronaldo, ne Messi! Yılın en değerli futbolcusu bakın kim

CIES'in yaş, sözleşmenin tamamlanmasına kalan süre, mevki, kulüp ve milli takımda gösterilen performans ile kulübün performansı gibi kriterlere göre oluşturduğu model doğrultusunda, en değerli futbolcular belli oldu.

Ne Ronaldo, ne Messi! Yılın en değerli futbolcusu bakın kim

Yıllardır listelerin tepesinde olmaya alışmış olan Cristiano Ronaldo, son açıklanan liste ile büyük bir şok yaşadı.

Ne Ronaldo, ne Messi! Yılın en değerli futbolcusu bakın kim

Piyasa değeri en yüksek 10 futbolcu şöyle sıralandı:

Ne Ronaldo, ne Messi! Yılın en değerli futbolcusu bakın kim

10. Harry Kane (Tottenham): 118,7 milyon euro

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