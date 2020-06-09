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Ne Ronaldo, ne Messi! Yılın en değerli futbolcusu bakın kim

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi'nin (CIES) hazırladığı "Haziran 2020 itibarıyla en değerli futbolcular" raporuna göre 'piyasa değeri en yüksek oyuncular' belirlendi. Avrupa'nın en büyük 5 ligi olarak değerlendirilen Almanya (Bundesliga), Fransa (Ligue 1), İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga) ve İtalya'nın (Serie A) baz alındığı listede Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'nin sıralaması şaşırttı.

09.06.2020 10:38 - Son Güncelleme: 09.06.2020 10:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





