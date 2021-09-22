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Süper Lig'in bilinen en hızlı golü! Gaziantep - Başakşehir maçında Muhammet Demir'den 10. saniyede gol

Son dakika spor haberleri... Süper Lig'in 6. haftasında Gaziantep sahasında Medipol Başakşehiri konuk etti. Maçın 10. saniyesinde fileleri havalandıran ev sahibi ekibin golcüsü Muhammet Demir, Süper Lig'de bilinen en erken golü kaydetti. İşte detaylar ve maçtan ekrana yansımayan kareler...

22.09.2021 18:40 - Son Güncelleme: 22.09.2021 18:44
Süper Lig’in bilinen en hızlı golü! Gaziantep - Başakşehir maçında Muhammet Demir’den 10. saniyede gol

Süper Lig'in 6. haftasında Gaziantep sahasında Medipol Başakşehir'i konuk etti.

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Süper Lig’in bilinen en hızlı golü! Gaziantep - Başakşehir maçında Muhammet Demir’den 10. saniyede gol

SÜPER LİG'İN EN ERKEN GOLÜ

Müsabakasının 10. saniyesinde fileleri havalandıran ev sahibi ekibin golcüsü Muhammet Demir, Süper Lig'de bilinen en erken golü kaydetti.

SPİKER BİLE ŞAŞIRDI

beIN SPORTS'ta maçı anlatan spiker de ilk dakikada gelen tarihi golün şaşkınlığıyla 15. dakika olarak anons yaptı. Daha sonra topun 9. saniye 18. salisede ağlara gittiği bilgisini verdi.

İşte Süper Lig'de atılan erken goller ve maçtan ekrana yansımayan kareler...

Süper Lig’in bilinen en hızlı golü! Gaziantep - Başakşehir maçında Muhammet Demir’den 10. saniyede gol

Süper Lig'in 64 yıllık geçmişinde bu sezona kadar en erken golü 2008-2009 sezonunda 29 Kasım 2008'de Eskişehir Atatürk Stadı'nda yapılan Eskişehirspor-Denizlispor (4-3) maçının henüz 12. saniyesinde fileleri havalandıran Denizlispor'un Trinidad ve Tobagolu futbolcusu Darryl Bevon Roberts atmıştı.

Süper Lig’in bilinen en hızlı golü! Gaziantep - Başakşehir maçında Muhammet Demir’den 10. saniyede gol

Gaziantep'in golcüsü Muhammet Demir, eski takımı Medipol Başakşehir filelerini henüz 10. saniyede havalandırarak, Roberts'in rekorunu kırdı.

Süper Lig’in bilinen en hızlı golü! Gaziantep - Başakşehir maçında Muhammet Demir’den 10. saniyede gol

Ligde Darryl Bevon Roberts'ın golünden önce bilinen en erken golü ise 30 Nisan 2006'da Sivasspor ile Kayserispor arasında oynanan ve konuk takımın 5-0 kazandığı maçın 15. saniyesinde fileleri havalandıran Kayserisporlu İlhan Parlak atmıştı.

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