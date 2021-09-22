Süper Lig’in bilinen en hızlı golü! Gaziantep - Başakşehir maçında Muhammet Demir’den 10. saniyede gol

Süper Lig'in 64 yıllık geçmişinde bu sezona kadar en erken golü 2008-2009 sezonunda 29 Kasım 2008'de Eskişehir Atatürk Stadı'nda yapılan Eskişehirspor-Denizlispor (4-3) maçının henüz 12. saniyesinde fileleri havalandıran Denizlispor'un Trinidad ve Tobagolu futbolcusu Darryl Bevon Roberts atmıştı.