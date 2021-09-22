Süper Lig'in bilinen en hızlı golü! Gaziantep - Başakşehir maçında Muhammet Demir'den 10. saniyede gol
Son dakika spor haberleri... Süper Lig'in 6. haftasında Gaziantep sahasında Medipol Başakşehiri konuk etti. Maçın 10. saniyesinde fileleri havalandıran ev sahibi ekibin golcüsü Muhammet Demir, Süper Lig'de bilinen en erken golü kaydetti. İşte detaylar ve maçtan ekrana yansımayan kareler...
SÜPER LİG'İN EN ERKEN GOLÜ
Müsabakasının 10. saniyesinde fileleri havalandıran ev sahibi ekibin golcüsü Muhammet Demir, Süper Lig'de bilinen en erken golü kaydetti.
SPİKER BİLE ŞAŞIRDI
beIN SPORTS'ta maçı anlatan spiker de ilk dakikada gelen tarihi golün şaşkınlığıyla 15. dakika olarak anons yaptı. Daha sonra topun 9. saniye 18. salisede ağlara gittiği bilgisini verdi.
İşte Süper Lig'de atılan erken goller ve maçtan ekrana yansımayan kareler...
Süper Lig'in 64 yıllık geçmişinde bu sezona kadar en erken golü 2008-2009 sezonunda 29 Kasım 2008'de Eskişehir Atatürk Stadı'nda yapılan Eskişehirspor-Denizlispor (4-3) maçının henüz 12. saniyesinde fileleri havalandıran Denizlispor'un Trinidad ve Tobagolu futbolcusu Darryl Bevon Roberts atmıştı.
Gaziantep'in golcüsü Muhammet Demir, eski takımı Medipol Başakşehir filelerini henüz 10. saniyede havalandırarak, Roberts'in rekorunu kırdı.