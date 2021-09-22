Galatasaray mı Kayserispor mu? Maç öncesi son durumu nasıl? Hangi 11’le sahaya çıkacaklar?
Süper Lig'de 6. haftanın heyecanı hafta içi mesaisiyle devam ediyor. Son 3 haftada kaybettiği 7 puanla zirve yarışında yara alan Galatasaray deplasmanda Kayserispor'la karşılaşacak. Bu zorlu mücadeleyi Emre Akdeniz ve Onur Özkan mercek altına aldı. İki takımın maç öncesi son durumu nasıl? Hangi 11'le sahaya çıkacaklar? Sakat veya cezalı futbolcu var mı? Hepsi haberimizde.
EMRE AKDENİZ'İN GÖZÜNDEN KAYSERİSPOR CEPHESİ
İki maçlık galibiyet serisi geçen hafta Hatay'da sona eren Kayserispor, taraftarının da desteğiyle Galatasaray karşılaşmasından 3 puanla ayrılıp yeni bir seri başlatmak istiyor. İç Anadolu ekibinde zorlu maç öncesi Gavranoic, Campanharo, Uğur Demirok ve Ali Karimi'nin sakatlığı bulunuyor. Kayserispor'da cezalı oyuncu ise yok.
Kayserispor'un muhtemel 11'i: Lung, Ramazan, Kolovetsios, Yasir, Onur, İbrahim, Attamah, Emrah, Mensah, Thiam, Gökhan.
BİR GÖRÜŞ: Bernard Mensah'ın yükselen form grafiği ve Fenerbahçe'den transfer edilen Mame Thiam'ın hücumdaki kalitesi Kayserispor'un Galatasaray karşısındaki en büyük kozları olacaktır. Geçtiğimiz sezona oranla daha kaliteli bir kadroya sahip olan Kayserispor, Galatasaray'a kolay teslim olmaz. İki takımın da kadro yapısını göz önüne alırsak bizleri bol pozisyonlu ve gollü bir maçın beklediğini söyleyebiliriz.
ONUR ÖZKAN'IN GÖZÜNDEN GALATASARAY CEPHESİ:
Puan kaybına tahammülü olmayan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'den Kayserispor deplasmanı öncesi sürpriz bir hamle geldi. Tecrübeli hoca Berkan, Cicaldau ve Halil Dervişoğlu'nu dinlendirmek için kadroya almadı. Cezalı süren Marcao ve sakatlığı bulunan Arda Turan, Sacha Boey ve Barış Alper Yılmaz da Kayseri'ye götürülmedi.
Terim'in yeni transfer Gustavo Assunçao'ya bu akşam ilk kez forma vermesi bekleniyor. Brezilyalı yıldızın 11'de oynayacağı öğrenildi. Savunmanın ortasında ise Luyindama'nın yerine Alpaslan'ın görev yapacağı ifade edildi.
Galatasaray'ın muhtemel 11'e şöyle: Muslera, Yedlin, Alpaslan, Nelsson, Van Aanholt, Assunçao, Taylan, Emre Kılınç, Morutan, Kerem, Mohamed.