Galatasaray mı Kayserispor mu? Maç öncesi son durumu nasıl? Hangi 11’le sahaya çıkacaklar?

BİR GÖRÜŞ: Bernard Mensah'ın yükselen form grafiği ve Fenerbahçe'den transfer edilen Mame Thiam'ın hücumdaki kalitesi Kayserispor'un Galatasaray karşısındaki en büyük kozları olacaktır. Geçtiğimiz sezona oranla daha kaliteli bir kadroya sahip olan Kayserispor, Galatasaray'a kolay teslim olmaz. İki takımın da kadro yapısını göz önüne alırsak bizleri bol pozisyonlu ve gollü bir maçın beklediğini söyleyebiliriz.

