Ronaldo, Messi, Neymar, Mbappe... Listede yok yok! 2021 yılında futbolcular ne kadar kazandı sorusu yanıt buldu
Ronaldo, Messi, Neymar, Mbappe... Sizce bu yıldızlar 1 yılda ne kadar para kazanıyor? Forbes'ın açıkladığı o listeyi gören bir kere daha bakıyor. Forbes, 2021 yılının en çok kazanan futbolcularını açıkladı. Cristiano Ronaldo, 125 milyar dolarla ilk sırada yer aldı. İşte hangi futbolcu ne kadar kazanıyor? sorusunun yanıtı.
23.09.2021 07:00
- Son Güncelleme: 23.09.2021 07:00
Forbes dergisi, maaş, sponsor gelirleri ve bonusları hesaba katarak 2021'in en çok kazanan futbolcularını belirledi.