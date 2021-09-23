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Ronaldo, Messi, Neymar, Mbappe... Listede yok yok! 2021 yılında futbolcular ne kadar kazandı sorusu yanıt buldu

Ronaldo, Messi, Neymar, Mbappe... Sizce bu yıldızlar 1 yılda ne kadar para kazanıyor? Forbes'ın açıkladığı o listeyi gören bir kere daha bakıyor. Forbes, 2021 yılının en çok kazanan futbolcularını açıkladı. Cristiano Ronaldo, 125 milyar dolarla ilk sırada yer aldı. İşte hangi futbolcu ne kadar kazanıyor? sorusunun yanıtı.

23.09.2021 07:00 - Son Güncelleme: 23.09.2021 07:00
Ronaldo, Messi, Neymar, Mbappe... Listede yok yok! 2021 yılında futbolcular ne kadar kazandı sorusu yanıt buldu

Dünyaca ünlü futbolcular, sahaya çıktıkları her maçta taraftarı büyüledi!

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Ronaldo, Messi, Neymar, Mbappe... Listede yok yok! 2021 yılında futbolcular ne kadar kazandı sorusu yanıt buldu

Attıkları goller kadar aldıkları ücretlerle de dikkat çekti.

Ronaldo, Messi, Neymar, Mbappe... Listede yok yok! 2021 yılında futbolcular ne kadar kazandı sorusu yanıt buldu

Forbes dergisi, maaş, sponsor gelirleri ve bonusları hesaba katarak 2021'in en çok kazanan futbolcularını belirledi.

Ronaldo, Messi, Neymar, Mbappe... Listede yok yok! 2021 yılında futbolcular ne kadar kazandı sorusu yanıt buldu

Juventus'tan ayrılarak eski takımı Manchester United'a dönen 36 yaşındaki Ronaldo, 125 milyon dolarla zirveye yerleşti.

Ronaldo, Messi, Neymar, Mbappe... Listede yok yok! 2021 yılında futbolcular ne kadar kazandı sorusu yanıt buldu

Bu yılın en fazla kazanan ilk 10 futbolcusu şöyleydi:

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