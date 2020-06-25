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Süper Lig'in 29.hafta puan durumu sıralaması, sakatlar, cezalılar ve fikstür

Süper Lig'de heyecan 29.hafta maçlarıyla devam edecek. Haftanın en önemli maçı olarak Medipol Başakşehir-Galatasaray. Zirve yarışını yakından ilgilendiren bu maça lider Başakşehir kazanıp liderliğini pekiştirmek, Galatasaray ise yaralarını sarmak ve şampiyonluk koşusundan kopmamak için çıkacak. Zirvenin diğer bir ortağı Trabzonspor ise MKE Ankaragücü'nü konuk edecek. Takımlardaki sakatlıklar da göze çarpan detaylar arasında. İşte Süper Lig'in 29.haftasının sakatlıklar, fikstür, cezalılar ve puan durumu rehberi.

25.06.2020 13:51 - Son Güncelleme: 25.06.2020 13:51
Süper Lig'in 29.hafta puan durumu sıralaması, sakatlar, cezalılar ve fikstür

Süper Lig 29.haftatüm heyecanıyla devam edecek. Sizler için bir 29.hafta panaroması hazırladık.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Süper Lig'in 29.hafta puan durumu sıralaması, sakatlar, cezalılar ve fikstür

29.HAFTA FİKSTÜRÜ

Haftanın en çok göze çarpan maçı Medipol Başakşehir'in Galatasaray'ı konuk edeceği ve şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren karşılaşma.

Süper Lig'in 29.hafta puan durumu sıralaması, sakatlar, cezalılar ve fikstür

SÜPER LİG'DE SON PUAN DURUMU

28.haftada Medipol Başakşehir, Trabzonspor'un liderliğini aldı.
Süper Lig'in 29.hafta puan durumu sıralaması, sakatlar, cezalılar ve fikstür

SÜPER LİG'İN 29'NCU HAFTASINDA SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR

BEŞİKTAŞ: sakat ve cezalı yok

Süper Lig'in 29.hafta puan durumu sıralaması, sakatlar, cezalılar ve fikstür

İTTİFAK HOLDING KONYASPOR: Guilherme, Ozan Can, Hurtado (sakat)

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