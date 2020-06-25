Süper Lig'in 29.hafta puan durumu sıralaması, sakatlar, cezalılar ve fikstür
Süper Lig'de heyecan 29.hafta maçlarıyla devam edecek. Haftanın en önemli maçı olarak Medipol Başakşehir-Galatasaray. Zirve yarışını yakından ilgilendiren bu maça lider Başakşehir kazanıp liderliğini pekiştirmek, Galatasaray ise yaralarını sarmak ve şampiyonluk koşusundan kopmamak için çıkacak. Zirvenin diğer bir ortağı Trabzonspor ise MKE Ankaragücü'nü konuk edecek. Takımlardaki sakatlıklar da göze çarpan detaylar arasında. İşte Süper Lig'in 29.haftasının sakatlıklar, fikstür, cezalılar ve puan durumu rehberi.
25.06.2020 13:51
- Son Güncelleme: 25.06.2020 13:51
DİĞER GALERİLER