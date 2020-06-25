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Galatasaray'ın kalesini kim koruyacak? İşte Muslera'nın yerine düşünülen o isimler

Galatasaray'ın, Süper Lgi'in 27.haftasında Çaykur Rizespor'la oynadığı deplasman maçında Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'nın ayağı kırılmış ve uzun süre sahalara dönemeyeceği açıklanmıştı. Sarı-kırmızılılar kaleyi şimdilik Okan Kocuk'a emanet etti ancak bir yandan da kalecisi arayışları sürüyor. Aslan transferde 3 isim belirledi, bunlardan biri de Süper Lig'den işte detaylar...

25.06.2020 12:12 - Son Güncelleme: 25.06.2020 12:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





