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Galatasaray'ın kalesini kim koruyacak? İşte Muslera'nın yerine düşünülen o isimler
Galatasaray'ın kalesini kim koruyacak? İşte Muslera'nın yerine düşünülen o isimler
Galatasaray'ın, Süper Lgi'in 27.haftasında Çaykur Rizespor'la oynadığı deplasman maçında Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'nın ayağı kırılmış ve uzun süre sahalara dönemeyeceği açıklanmıştı. Sarı-kırmızılılar kaleyi şimdilik Okan Kocuk'a emanet etti ancak bir yandan da kalecisi arayışları sürüyor. Aslan transferde 3 isim belirledi, bunlardan biri de Süper Lig'den işte detaylar...
25.06.2020 12:12
- Son Güncelleme: 25.06.2020 12:12
Galatasaray'da 1. öncelik kaleci transferi... Fernando Muslera'nın yaşadığı ağır sakatlık sonrasında yeni bir kaleci arayışına giren Cimbom'un rotasını Türkiye'den ve dünyadan çeşitli isimlere yönelttiği aktarıldı.
Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizespor'un konuğu olmuş ve mücadeleden 2-0'lık mağlubiyetle ayrılmıştı.
Muslera bu maçta ağır bir şekilde sakatlanarak oyundan çıkmış ve sonrasında ameliyat olmuştu.
Sarı kırmızılı eldivenin uzun sürecek sakatlığı sonrasında yeni kaleci arayışları başlamış ve rota 3 isme çevrilmişti.
Fotomaç'ın haberine göre; Sportsfinding.com adlı internet sitesi, konu ile ilgili okuyucularına aktardığı bilgilerde şu ifadelere yer verdi;