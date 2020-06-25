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Galatasaray'ın kalesini kim koruyacak? İşte Muslera'nın yerine düşünülen o isimler

Galatasaray'ın, Süper Lgi'in 27.haftasında Çaykur Rizespor'la oynadığı deplasman maçında Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'nın ayağı kırılmış ve uzun süre sahalara dönemeyeceği açıklanmıştı. Sarı-kırmızılılar kaleyi şimdilik Okan Kocuk'a emanet etti ancak bir yandan da kalecisi arayışları sürüyor. Aslan transferde 3 isim belirledi, bunlardan biri de Süper Lig'den işte detaylar...

25.06.2020 12:12 - Son Güncelleme: 25.06.2020 12:12
Galatasaray'ın kalesini kim koruyacak? İşte Muslera'nın yerine düşünülen o isimler

Galatasaray'da 1. öncelik kaleci transferi... Fernando Muslera'nın yaşadığı ağır sakatlık sonrasında yeni bir kaleci arayışına giren Cimbom'un rotasını Türkiye'den ve dünyadan çeşitli isimlere yönelttiği aktarıldı.

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Galatasaray'ın kalesini kim koruyacak? İşte Muslera'nın yerine düşünülen o isimler

Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizespor'un konuğu olmuş ve mücadeleden 2-0'lık mağlubiyetle ayrılmıştı.

Galatasaray'ın kalesini kim koruyacak? İşte Muslera'nın yerine düşünülen o isimler

Muslera bu maçta ağır bir şekilde sakatlanarak oyundan çıkmış ve sonrasında ameliyat olmuştu.

Galatasaray'ın kalesini kim koruyacak? İşte Muslera'nın yerine düşünülen o isimler

Sarı kırmızılı eldivenin uzun sürecek sakatlığı sonrasında yeni kaleci arayışları başlamış ve rota 3 isme çevrilmişti.

Galatasaray'ın kalesini kim koruyacak? İşte Muslera'nın yerine düşünülen o isimler

Fotomaç'ın haberine göre; Sportsfinding.com adlı internet sitesi, konu ile ilgili okuyucularına aktardığı bilgilerde şu ifadelere yer verdi;

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