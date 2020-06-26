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Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'yle anlaşan Mert Hakan Yandaş için düğmeye bastı! 38.4 milyon TL...

Önce Galatasaray'ın, ardından ise Fenerbahçe'nin ilgilendiği bilinen Mert Hakan Yandaş önce sarı-kırmzılılar ile el sıkışmış ardında işler tamamen değişmişti. Kanarya'nın daha fazla teklif vermesi üzerine Fenerbahçe'ye 'Evet' diyen Mert Hakan konusunda Galatasaray'ın harekete geçeceği iddia edildi. Sarı-kırmızılıların bu atağı çok konuşulacak cinsten. İşte detaylar...

26.06.2020 09:20 - Son Güncelleme: 26.06.2020 09:20
Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'yle anlaşan Mert Hakan Yandaş için düğmeye bastı! 38.4 milyon TL...

Galatasaray - Mert Hakan Yandaş - Fenerbahçe üçgeninde bomba bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılı ekip gözünü kararttı ve harekete geçti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'yle anlaşan Mert Hakan Yandaş için düğmeye bastı! 38.4 milyon TL...

HUKUK SAVAŞI BAŞLIYOR
Ve Mert Hakan Yandaş transferi mahkemeye taşınıyor! Galatasaray ön protokol imzaladığı futbolcunun Fenerbahçe ile anlaşması üzerine hukuki yollara başvurma kararı aldı.

Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'yle anlaşan Mert Hakan Yandaş için düğmeye bastı! 38.4 milyon TL...

5 MİLYON AVROLUK TAZMİNAT DAVASI
Sarı kırmızılılar, Mert Hakan Yandaş'a tam 5 milyon Euro'luk tazminat davası açacak.

Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'yle anlaşan Mert Hakan Yandaş için düğmeye bastı! 38.4 milyon TL...

ÖN PROTOKOL YAPILMIŞTI
Galatasaray, Aralık ayında Mert Hakan ile anlaştı ve oyuncu ile ön protokol dahi yapıldı.

Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'yle anlaşan Mert Hakan Yandaş için düğmeye bastı! 38.4 milyon TL...

CEZAİ HÜKÜMLER BELLİYDİ
Menajeri Erkan Afacan ile birlikte yapılan sözleşmede Mert Hakan'ın alacağı ücretten, imza parasına hatta cezai hükümler dahi yer aldı.

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