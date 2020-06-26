Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'yle anlaşan Mert Hakan Yandaş için düğmeye bastı! 38.4 milyon TL...
Önce Galatasaray'ın, ardından ise Fenerbahçe'nin ilgilendiği bilinen Mert Hakan Yandaş önce sarı-kırmzılılar ile el sıkışmış ardında işler tamamen değişmişti. Kanarya'nın daha fazla teklif vermesi üzerine Fenerbahçe'ye 'Evet' diyen Mert Hakan konusunda Galatasaray'ın harekete geçeceği iddia edildi. Sarı-kırmızılıların bu atağı çok konuşulacak cinsten. İşte detaylar...
26.06.2020 09:20
- Son Güncelleme: 26.06.2020 09:20
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