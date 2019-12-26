GaleriSpor

Süper Lig'i sallayacak transfer hamlesi! Alexis Sanchez bombası patlıyor

Süper Lig'de ilk devrenin bitmesine sayılı günler kala takımların transfer çalışmaları hızlandı. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor cephelerinden üst üste yeni transfer iddiaları gelirken, Süper Lig'i sallayacak bir transfer iddiası ortaya atıldı. Inter'de kiralık olarak forma giyen ve bonservisi İngiliz devi Manchester United'da bulunan Alexis Sanchez'in Süper Lig'den bir takıma geleceği iddia edildi. İşte son dakika transfer haberinin detayları...

26.12.2019 09:49 - Son Güncelleme: 26.12.2019 09:49
Süper Lig'i sallayacak transfer hamlesi! Alexis Sanchez bombası patlıyor

Süper Lig'de sezonun ilk yarısının son haftasına girilmesiyle birlikte ara transfer dönemi için çalışmalar hızlandı.

Süper Lig'i sallayacak transfer hamlesi! Alexis Sanchez bombası patlıyor

Başta 4 büyükler Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor lige verilecek 3 haftalık arada takımlarını güçlendirmek için kollarını sıvadı.

Süper Lig'i sallayacak transfer hamlesi! Alexis Sanchez bombası patlıyor

Yoğun bir ara transfer dönemi geçirmesi beklenen Galatasaray, Henry Onyekuru ve Marcelo Saracchi transferlerinde mutlu sona ulaştı.

Süper Lig'i sallayacak transfer hamlesi! Alexis Sanchez bombası patlıyor

İki futbolcuyla da 1.5 yıllık anlaşma sağlayan sarı-kırmızılılarda sezon başında Club Brugge'e kiralanan Mbaye Diagne'nin de takıma döneceği öğrenildi.

Süper Lig'i sallayacak transfer hamlesi! Alexis Sanchez bombası patlıyor

Kadrosunu birkaç takviyeyle daha güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılar, transfere kaynak yaratmak adına kadroda düşünülmeyen Belhanda, Mariano ve Nagatomo gibi isimleri de elinden çıkartacak.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Galatasaray şampiyonluk peşinde! İşte Aslan'ın ocak kadrosu
Galatasaray şampiyonluk peşinde! İşte Aslan'ın ocak kadrosu