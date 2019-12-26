Süper Lig'i sallayacak transfer hamlesi! Alexis Sanchez bombası patlıyor

Süper Lig'de ilk devrenin bitmesine sayılı günler kala takımların transfer çalışmaları hızlandı. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor cephelerinden üst üste yeni transfer iddiaları gelirken, Süper Lig'i sallayacak bir transfer iddiası ortaya atıldı. Inter'de kiralık olarak forma giyen ve bonservisi İngiliz devi Manchester United'da bulunan Alexis Sanchez'in Süper Lig'den bir takıma geleceği iddia edildi. İşte son dakika transfer haberinin detayları...

26.12.2019 09:49 - Son Güncelleme: 26.12.2019 09:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





