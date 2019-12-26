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Galatasaray şampiyonluk peşinde! İşte Aslan'ın ocak kadrosu

Spor Toto Süper Lig'de ara transfer dönemi yaklaşırken tüm takımlar sıkı bir çalışma içine girdi. Bu takımlardan en öne çıkanı ise Galatasaray oldu. Süper Lig'de liderin 10 puan gerisine düşen Aslan, transferde bomba transferlere hazırlanıyor. Teknik direktör Fatih Terim önderliğinde sezonun ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapmayı hedefleyen Galatasaray'da takıma katılacak oyuncular büyük ölçüde belli oldu. İşte Galatasaray'ın yeni transferlerle sezonun ikinci yarısında sahaya çıkacağı ilk 11...

26.12.2019 08:04 - Son Güncelleme: 26.12.2019 08:21
Galatasaray şampiyonluk peşinde! İşte Aslan'ın ocak kadrosu

Galatasaray'da ocak ayında taşlar yerinden oynayacak.

Galatasaray şampiyonluk peşinde! İşte Aslan'ın ocak kadrosu

Üst üste alınan başarısız sonuçlardan sonra radikal kararlar almaya karar veren sarı-kırmızılı kurmaylar, ara transfer döneminde uygulamaya geçiyor.

Galatasaray şampiyonluk peşinde! İşte Aslan'ın ocak kadrosu

Göztepe mağlubiyetiyle zirve yarışını iyice zora sokan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı.

Galatasaray şampiyonluk peşinde! İşte Aslan'ın ocak kadrosu

İkinci yarıya gol sorununu çözerek başlamak isteyen sarı-kırmızılı ekip, transfere yoğunlaştı.


Galatasaray şampiyonluk peşinde! İşte Aslan'ın ocak kadrosu

Teknik direktör Fatih Terim; Emre Mor, Seri, Nzonzi, Nagatomo ve Mariano gibi yıldızların da üzerini daha önce çizmişti.


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