Galatasaray şampiyonluk peşinde! İşte Aslan'ın ocak kadrosu

Spor Toto Süper Lig'de ara transfer dönemi yaklaşırken tüm takımlar sıkı bir çalışma içine girdi. Bu takımlardan en öne çıkanı ise Galatasaray oldu. Süper Lig'de liderin 10 puan gerisine düşen Aslan, transferde bomba transferlere hazırlanıyor. Teknik direktör Fatih Terim önderliğinde sezonun ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapmayı hedefleyen Galatasaray'da takıma katılacak oyuncular büyük ölçüde belli oldu. İşte Galatasaray'ın yeni transferlerle sezonun ikinci yarısında sahaya çıkacağı ilk 11...

26.12.2019 08:04 - Son Güncelleme: 26.12.2019 08:21 BU GALERİYİ PAYLAŞ





