Süper Lig'i karıştıracak transfer çalımı! Galatasaray istedi Fenerbahçe'ye gidiyor

Süper Lig'de haftalar ilerledikçe şampiyonluk mücadelesi kızışırken, devre arasının yaklaşmasıyla birlikte de transfer çalışmaları başladı. Sezon başında Vedat Muriç'i Galatasaray'ın elinden alarak ezeli rakibine transfer çalımı atan Fenerbahçe, devre arasında bir çalım daha atmaya hazırlanıyor. Uzun süredir Galatasaray tarafından istenen Süper Lig'in yıldız ismi için devreye giren sarı-lacivertli ekibin imza aşamasına geldiği iddia edildi.

27.11.2019 09:56 - Son Güncelleme: 27.11.2019 09:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





