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Süper Lig'i karıştıracak transfer çalımı! Galatasaray istedi Fenerbahçe'ye gidiyor

Süper Lig'de haftalar ilerledikçe şampiyonluk mücadelesi kızışırken, devre arasının yaklaşmasıyla birlikte de transfer çalışmaları başladı. Sezon başında Vedat Muriç'i Galatasaray'ın elinden alarak ezeli rakibine transfer çalımı atan Fenerbahçe, devre arasında bir çalım daha atmaya hazırlanıyor. Uzun süredir Galatasaray tarafından istenen Süper Lig'in yıldız ismi için devreye giren sarı-lacivertli ekibin imza aşamasına geldiği iddia edildi.

27.11.2019 09:56 - Son Güncelleme: 27.11.2019 09:57
Süper Lig'i karıştıracak transfer çalımı! Galatasaray istedi Fenerbahçe'ye gidiyor

Fenerbahçe'de gündem yaratacak bir transfer gelişmesi yaşandı.

Süper Lig'i karıştıracak transfer çalımı! Galatasaray istedi Fenerbahçe'ye gidiyor

Bu sezon şampiyonluktan başka birşey düşünmeyen sarı-lacivertliler ara transfer dönemi için düğmeye bastı.

Süper Lig'i karıştıracak transfer çalımı! Galatasaray istedi Fenerbahçe'ye gidiyor

Yaz transfer sezonunda birçok yıldızı kadrosuna katan Fenerbahçeli kurmaylar ocak ayı için hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'i karıştıracak transfer çalımı! Galatasaray istedi Fenerbahçe'ye gidiyor

Ara transfer döneminde takıma doğrudan katkı sağlayacak isimleri kadrosuna katmayı planlayan sarı-lacivertliler gündem yaratacak bir ismi gündemine aldı.

Süper Lig'i karıştıracak transfer çalımı! Galatasaray istedi Fenerbahçe'ye gidiyor

Fenerbahçe yaz transfer sezonunda Galatasaray ile girdiği transfer yarışını kazanmış ve Vedat Muriç'i kadrosuna katmıştı.

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