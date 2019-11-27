Galatasaray transfer operasyonu için rotayı belirledi! Her şey değişiyor... Galatasaray son dakika haberleri

Sezon başından bu yana kötü gidişata bir türlü dur diyemeyen Galatasaray, Süper Lig'in 12.haftasında Medipol Başakşehir'i Türk Telekom Stadyumu'nda ağırlamış ve maçtan 1-0 mağlubiyetle ayrılmıştı. Böylece Sarı-kırmızılıların evinde 41 maçlık yenilmezlik serisi son bulmuştu. Öte yandan Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Galatasaray'ın, UEFA Avrupa Ligi hayalleri de çıkmaza girdi, bardağı taşıran son damla oldu. Teknik direktör Fatih Terim, transfer raporunu genişletip yeniden sunarken bu kapsamdaki hamleler sıklaştırılacak ve ara transfer dönemi başka takımlara gitmesi potansiyel oyuncuları kaybetmemek için de söz kesilecek. İşte Galatasaray'da yaşanan son dakika gelişmeleri.

27.11.2019 15:35 - Son Güncelleme: 27.11.2019 15:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





