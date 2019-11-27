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Galatasaray transfer operasyonu için rotayı belirledi! Her şey değişiyor... Galatasaray son dakika haberleri

Sezon başından bu yana kötü gidişata bir türlü dur diyemeyen Galatasaray, Süper Lig'in 12.haftasında Medipol Başakşehir'i Türk Telekom Stadyumu'nda ağırlamış ve maçtan 1-0 mağlubiyetle ayrılmıştı. Böylece Sarı-kırmızılıların evinde 41 maçlık yenilmezlik serisi son bulmuştu. Öte yandan Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Galatasaray'ın, UEFA Avrupa Ligi hayalleri de çıkmaza girdi, bardağı taşıran son damla oldu. Teknik direktör Fatih Terim, transfer raporunu genişletip yeniden sunarken bu kapsamdaki hamleler sıklaştırılacak ve ara transfer dönemi başka takımlara gitmesi potansiyel oyuncuları kaybetmemek için de söz kesilecek. İşte Galatasaray'da yaşanan son dakika gelişmeleri.

27.11.2019 15:35 - Son Güncelleme: 27.11.2019 15:43
Galatasaray transfer operasyonu için rotayı belirledi! Her şey değişiyor... Galatasaray son dakika haberleri

Başakşehir mağlubiyetiyle evindeki 41 maçlık yenilmezlik serisine son veren, Şampiyonlar Ligi'ne veda eden ve UEFA Avrupa Ligi hayallerini çıkmaza sokan Galatasaray'da düğmeye basıldı.

Galatasaray transfer operasyonu için rotayı belirledi! Her şey değişiyor... Galatasaray son dakika haberleri

Her defasında ocak ayını işaret eden teknik direktör Fatih Terim, üç oyuncunun biletini keserken listeye yeni bir isim de eklenebilir...

Galatasaray transfer operasyonu için rotayı belirledi! Her şey değişiyor... Galatasaray son dakika haberleri

Linnes de ara transferde TFF'ye bildirileceği için kadrodaki birçok yabancı isimle yollar mecburen ayrılacak.

Galatasaray transfer operasyonu için rotayı belirledi! Her şey değişiyor... Galatasaray son dakika haberleri

İmparator'un sezon başından bu yana istenilen performansı gösteremeyen Mariano, Nagatomo ve Belhanda'nın ardından Ryan Babel'in de gönderilmesini isteyebilir.

Galatasaray transfer operasyonu için rotayı belirledi! Her şey değişiyor... Galatasaray son dakika haberleri

Hollandalı futbolcunun kalan haftalarda aynı görüntüyü sergilemesi halinde menajerine "Kulüp bul" talimatı verilebilir.

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