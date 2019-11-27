Hasan Şaş'ı çılgına çeviren olay! Galatasaray-Club Brugge maçında...

Şampiyonlar Ligi'nde istediği sonuçları alamayan Galatasaray, evinde konuk ettiği Club Brugge'den son dakikada gol yiyerek beraberliğe engel olamadı. Bu sonuçla UEFA Avrupa Ligi'ne kalma şansını da mucizelere bırakan Galatasaray'da moraller bozulurken, maçın son anlarında yaşanan gerilim ise geceye damga vurdu. Galatasaray'ın yardımcı hocası Hasan Şaş yenilen golün ardından Club Brugge takımının kulübesine doğru hareketlendi. İşte o anlar...

27.11.2019 09:46 - Son Güncelleme: 27.11.2019 09:46 BU GALERİYİ PAYLAŞ





