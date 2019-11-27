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Hasan Şaş'ı çılgına çeviren olay! Galatasaray-Club Brugge maçında...

Şampiyonlar Ligi'nde istediği sonuçları alamayan Galatasaray, evinde konuk ettiği Club Brugge'den son dakikada gol yiyerek beraberliğe engel olamadı. Bu sonuçla UEFA Avrupa Ligi'ne kalma şansını da mucizelere bırakan Galatasaray'da moraller bozulurken, maçın son anlarında yaşanan gerilim ise geceye damga vurdu. Galatasaray'ın yardımcı hocası Hasan Şaş yenilen golün ardından Club Brugge takımının kulübesine doğru hareketlendi. İşte o anlar...

27.11.2019 09:46 - Son Güncelleme: 27.11.2019 09:46
Hasan Şaş'ı çılgına çeviren olay! Galatasaray-Club Brugge maçında...

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. haftasında Türk Telekom Stadı'nda Belçika temsilcisi Club Brugge ile karşılaştı.

Hasan Şaş'ı çılgına çeviren olay! Galatasaray-Club Brugge maçında...

İki takım arasındaki saha içi mücadelenin yanı sıra iki takım yedek kulübeleri de hareketliydi...

Hasan Şaş'ı çılgına çeviren olay! Galatasaray-Club Brugge maçında...

Maç içinde futbolcular arasında yaşanan tartışmalar yedek kulübesine de sıçradı.

Hasan Şaş'ı çılgına çeviren olay! Galatasaray-Club Brugge maçında...

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Club Brugge Teknik Direktörü Philippe Clement bir pozisyonu tartıştı.

Hasan Şaş'ı çılgına çeviren olay! Galatasaray-Club Brugge maçında...

Öte yandan Club Brugge'ün 90+3. attığı gol sonrası yedek kulübelerinde hareketlenme oldu.

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