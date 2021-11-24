Süper Lig’e Abdullah Avcı damgası! Son 10 yılın en iyisi...

Trabzonspor ile çıktığı 51 karşılaşmada 2.06 puan ortalamasını yakalayan Abdullah Avcı, son 10 yılda Süper Lig'de en fazla puan toplayan isim oldu. Fotomac.com.tr'den Kemal Tamtürk'ün haberine göre 3 kulüpte görev alan Abdullah Avcı, çıktığı 242 karşılaşmada 473 puan topladı.