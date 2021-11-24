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Haberler Spor Süper Lig'e Abdullah Avcı damgası! Son 10 yılın en iyisi...

Süper Lig'e Abdullah Avcı damgası! Son 10 yılın en iyisi...

Süper Lig'de yoluna dolu dizgin devam eden ve Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş gibi rakipleriyle farkı açan Trabzonspor şampiyonluğa koşarken; Abdullah Avcı'nın istatistiği de dikkat çekiyor. Fırtına'nın tecrübeli hocası Süper Lig'de son 10 yılda en fazla puan toplayan teknik direktör konumunda. Abdullah Avcı, 3 kulüp ile çıktığı 242 karşılaşmada toplam 473 puan topladı.

24.11.2021 11:47 - Son Güncelleme: 24.11.2021 11:58
Süper Lig’e Abdullah Avcı damgası! Son 10 yılın en iyisi...

Spor Toto Süper Lig'de 33 puan ile zirvede yer alan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın performansı dikkat çekiyor.

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Süper Lig’e Abdullah Avcı damgası! Son 10 yılın en iyisi...

Trabzonspor ile çıktığı 51 karşılaşmada 2.06 puan ortalamasını yakalayan Abdullah Avcı, son 10 yılda Süper Lig'de en fazla puan toplayan isim oldu. Fotomac.com.tr'den Kemal Tamtürk'ün haberine göre 3 kulüpte görev alan Abdullah Avcı, çıktığı 242 karşılaşmada 473 puan topladı.

Süper Lig’e Abdullah Avcı damgası! Son 10 yılın en iyisi...

İŞTE SON 10 YILDA EN FAZLA PUAN TOPLAYAN İSİMLER:
Abdullah Avcı - 242 maç - 473 puan

Süper Lig’e Abdullah Avcı damgası! Son 10 yılın en iyisi...

Rıza Çalımbay - 314 maç - 468 puan

Süper Lig’e Abdullah Avcı damgası! Son 10 yılın en iyisi...

Aykut Kocaman - 267 maç - 427 puan

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