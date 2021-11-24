Sergen Yalçın bir ilk peşinde! İşte Ajax - Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri
SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Şampiyonlar Ligi grup aşaması 5. maçında Beşiktaş, Ajax'ı sahasında ağırlıyor. Grupta henüz puanı bulunmayan siyah-beyazlı ekip teselli peşinde. Hocalık kariyerinde Şampiyonlar Ligi'nde ilk puanlarını kazanmak isteyen Sergen Yalçın kafasındaki taktiği de belirledi. İşte karşılaşmaya dair detaylar ve Beşiktaş-Ajax maçı muhtemel 11'leri...
Siyah-Beyazlı takım, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. hafta mücadelesinde bugün Hollanda temsilcisi Ajax'ı konuk edecek. Vodafone Park'taki karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. Maçı Bosna Hersek Futbol Federasyonundan Irfan Peljto yönetecek.
Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde umduğunu bulamayan siyah-beyazlı takım, C Grubu'nda oynadığı 4 karşılaşmadan da mağlup ayrıldı. Sahasında Borussia Dortmund'a 2-1 yenilen Beşiktaş, deplasmandaki Ajax mücadelesini de 2-0 kaybetti. Beşiktaş, Sporting Lizbon'a ise 4-1 ve 4-0'lık skorlarla boyun eğmişti.
JOSEF DE SOUZA CEZALI
Hiç puanı olmayan ve gruptan çıkma şansını daha önce yitiren Beşiktaş, bugünkü karşılaşmada hem ilk galibiyetini hem de ilk puanlarını almaya çalışacak. Süper Lig'de oynadığı son 3 maçını da kaybederek zirvenin 13 puan gerisinde kalan siyah-beyazlı takım böylece az da olsa teselli bulmak amacında.
C Grubu'ndaki 4 karşılaşmayı da kazanıp 12 puana ulaşan ve gruptan çıkmayı garantileyen Ajax ise lider durumda bulunuyor. Öte yandan Kara Kartalların deplasmanda Sporting Lizbon'a 4-0 mağlup olduğu maçta kırmızı kart gören Josef, cezası nedeniyle bugün forma giyemeyecek.
BUGÜN HEDEF 300. GOL
Kara Kartal, bugün Avrupa kupalarında 300. golünü atmaya çalışacak. Şampiyonlar Ligi serüvenlerinde 87 karşılaşmada toplam 88 gol atan "Kara Kartallar", Kupa Galipleri Kupası'ndaki 20 maçta ise 21 kez fileleri havalandırdı.