Fenerbahçe derbisi sonrası Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den ilk açıklama: '100 yıldır birbirimizle oynuyoruz ama...'
Spor Toto Süper Lig'in en çok konuşulan maçlarından biri olan Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşmasının yankıları hala sürüyor. Fenerbahçe'ye karşı son dakikada yenik duruma düşen Galatasaray'da maçla ilgili Fatih Terim'in bir açıklama yapmaması büyük dikkat çekmişti. Fatih Terim günler sonra Fenerbahçe derbisi hakkında konuştu. İşte detaylar...
Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gören ve yenilgi sonrası açıklama yapamayan Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Marsilya maçı öncesi ilk kez basının karşısında. Terim ile Feghouli, yarınki maç öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Fatih Terim'in açıklamaları şu şekilde:
Bu basın toplantısını izleyenlerin benden derbiyle ilgili yorumlar yapmamı, bir şeyler söylememi beklediğini biliyorum. Derbi heyecanları, hakem hataları ve yabancı kuralları gibi yaratılan illüzyonlardan kendimizi kurtarmalıyız. Büyük resme bakmamız lazım. Daha önce de defalarca söyledim. 100 yılı aşkın süredir birbirimizle oynuyoruz, yeniyoruz, yeniliyoruz...
Derbilerde, normal maçlarda, galibiyetler, mağlubiyetler... Dün olduğu gibi yarın da bunlar devam edecek. Bu doğal bir süreç ama açıkçası Galatasaray'ın lider olduğu, kazanması halinde Lazio'nun galibiyeti dışındaki her sonucun kendisini lider şekilde gruptan çıkaracağı durumda bu tip şeylerle uğraşacak vaktimiz yok. Onlar için daha sonra ço zamanımız olur. Marsilya maçının öneminin önüne herhangi bir şey geçirmek istemiyorum.
"BU MAÇIN TELAFİSİ YOK, DERBİNİN VAR"
Galatasaray ile Fenerbahçe 100 küsür yıldır oynuyor. Muhakkak ki ezeli rakip, bizim için çok önemli. Önemini biliyoruz ama hangisi önemli derseniz Marsilya maçı bizim için daha önemli. Bu maçın telafisi yok, derbinin telafisi var. Çok güçlü bir derbi oynamışız, 10'larca pozisyona girip galibiyeti alamamışız. Marsilya maçının önüne hiçbir şey geçmemeli. Biz böyle maçları çok oynadık. Hele ben 100'lerce maç oynamışım, maç kazanmışım, Allah'a şükür az mağlubiyet almışım. Yaşadığım şampiyonluklardan daha az sayıda ligi alt sırada bitirmişim.
"OYUNCULARIMA KIZIYORUM AMA YAPTIKLARI HATALARIN SORUMLULUĞU BENİM"
Sayın başkanın yönetime gelmesiyle başlayan dönemde, muhakkak ki şampiyon olmak isteriz ki çok çabuk unutuldu 1 golle şampiyonluğu kaçırmamız. Bir plan, proje uygulamaya çalıştığımız bu dönemde bir tane daha şampiyonluk yaşamaktan daha önemli bir görevim ve düşüncem var benim. Federasyonda görev yaparken de uzunca bir açıklama yapıp proje duyurmuştum. Bugün de kulübümüzün kurtulması için çalışıyoruz.