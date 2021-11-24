Fenerbahçe derbisi sonrası Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’den ilk açıklama: ’100 yıldır birbirimizle oynuyoruz ama...’

"BU MAÇIN TELAFİSİ YOK, DERBİNİN VAR"

Galatasaray ile Fenerbahçe 100 küsür yıldır oynuyor. Muhakkak ki ezeli rakip, bizim için çok önemli. Önemini biliyoruz ama hangisi önemli derseniz Marsilya maçı bizim için daha önemli. Bu maçın telafisi yok, derbinin telafisi var. Çok güçlü bir derbi oynamışız, 10'larca pozisyona girip galibiyeti alamamışız. Marsilya maçının önüne hiçbir şey geçmemeli. Biz böyle maçları çok oynadık. Hele ben 100'lerce maç oynamışım, maç kazanmışım, Allah'a şükür az mağlubiyet almışım. Yaşadığım şampiyonluklardan daha az sayıda ligi alt sırada bitirmişim.