Süper Ligden ve dünyadan en kötü transferler (En başarısız transferler)

Aílton Gonçalves da Silva - Beşiktaş

Beşiktaş'a gelmeden önce Werder Bremen ve Schalke formalarıyla pek çok gol atan Ailton, Beşiktaş formasıyla çıktığı 14 maçta 5 gol atarak yetersiz bir görüntü çizdi. Fazla kiloları yüzünden sürekli basında konuşulan Ailton, "biraz kilo verse aslında çok güzel olur" denilen kız gibi; "ah biraz kilo verse aslında süper forvet" olarak akıllarda kaldı.