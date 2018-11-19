Hangi futbolcular bedelli askerlik yapacak? (Bedelli askerlik yapacak futbolcular)

Celp tarihlerinin açıklanmasıyla gözler Süper Lig'in ünlü futbolcularına çevirildi. Peki hangi futbolcular bedelli askerlik yapacak? Bedelli askerlik yapacak futbolcular nerede asker olacak? İşte bedelli askerlik yapacak futbolcular.

19 Kasım 2018 Pazartesi, 17:31:30 Güncelleme: 17:48:32
Hangi futbolcular bedelli askerlik yapacak? (Bedelli askerlik yapacak futbolcular)

Bedelli askerlik celpleri bu sabah itibariyle açıklandı. Futbolcuların görev yeri ve tarihi de belirlendi.

Hangi futbolcular bedelli askerlik yapacak? (Bedelli askerlik yapacak futbolcular)

Meclisten geçerek kanunlaşan ve 3 Ağustos'ta başlayıp 4 Kasım'da sona eren bedelli askerlik yapacak adayların yerleri belli oldu. Peki bedelli askerlikten hangi futbolcular yararlanacak?

GÖREV YERLERİ BELLİ OLDU

Süper Lig'de forma giyen futbolcular, 21 günlük askerlik görevlerini Burdur ve Ankara'da yapacak.

Hangi futbolcular bedelli askerlik yapacak? (Bedelli askerlik yapacak futbolcular)

Görev zamanı ise liglerin mayıs ayında sona ermesi nedeniyle haziran ayı olacak.

Hangi futbolcular bedelli askerlik yapacak? (Bedelli askerlik yapacak futbolcular)

Bedelli askerlikten yararlanacak futbolculardan bazıları şöyle;

Mert Günok

Hangi futbolcular bedelli askerlik yapacak? (Bedelli askerlik yapacak futbolcular)

İsmail Köybaşı

DİĞER GALERİLER