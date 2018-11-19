Hangi futbolcular bedelli askerlik yapacak? (Bedelli askerlik yapacak futbolcular)
Celp tarihlerinin açıklanmasıyla gözler Süper Lig'in ünlü futbolcularına çevirildi. Peki hangi futbolcular bedelli askerlik yapacak? Bedelli askerlik yapacak futbolcular nerede asker olacak? İşte bedelli askerlik yapacak futbolcular.
19 Kasım 2018 Pazartesi, 17:31:30 Güncelleme: 17:48:32
Meclisten geçerek kanunlaşan ve 3 Ağustos'ta başlayıp 4 Kasım'da sona eren bedelli askerlik yapacak adayların yerleri belli oldu. Peki bedelli askerlikten hangi futbolcular yararlanacak?
GÖREV YERLERİ BELLİ OLDU
Süper Lig'de forma giyen futbolcular, 21 günlük askerlik görevlerini Burdur ve Ankara'da yapacak.
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