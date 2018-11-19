Fenerbahçe Barcelonalı Vermaelen'in peşinde

Rangers'ın hocası Gerrard ısrarla eski takım arkadaşı Skrtel'i istiyor. Kanarya da Vermaelen şartlarını araştırmaya başladı

19 Kasım 2018 Pazartesi, 08:59:58 Güncelleme: 09:00:45
Fenerbahçe Barcelonalı Vermaelenin peşinde

Fenerbahçe'de Martin Skrtel'in sözleşmesi sezon sonu bitiyor.

Fenerbahçe Barcelonalı Vermaelenin peşinde

Slovak futbolcuyla henüz masaya oturulmadı.

Fenerbahçe Barcelonalı Vermaelenin peşinde

Rangers'ın teknik direktörü Steven Gerrard'ın 33 yaşındaki stopere olan ilgisi sürüyor.

Fenerbahçe Barcelonalı Vermaelenin peşinde

Liverpool'da uzun yıllar birlikte top koşturan ikili yeniden İskoçya'da buluşabilir.

Fenerbahçe Barcelonalı Vermaelenin peşinde

Kanarya da Barcelona'dan ayrılacak olan Thomas Vermaelen ile dirsek temasına başladı.

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