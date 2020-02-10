Süper Lig'de zirve yarışı kızıştı! Trabzonspor, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş...

Süper Lig'de haftalar ilerledikçe zirve yarışı da kızışıyor. 21'inci haftada oynanan ve zirveyi yakından ilgilendiren Fenerbahçe-Alanyaspor ve Sivasspor-Başakşehir maçlarında takımlar puanları paylaşırken; Trabzonspor, Galatasaray ve Beşiktaş haftayı kayıpsız geçti. Ligin sonu yaklaştıkça heyecan fırtınası da artarken, puanların birbirine olan yakınlığı nedeniyle kıyasıya bir mücadele yaşanıyor. İşte Süper Lig'de 21. hafta sonunda oluşan puan durumu ve 22. haftanın programı...

10.02.2020 11:37 - Son Güncelleme: 10.02.2020 11:37 BU GALERİYİ PAYLAŞ





