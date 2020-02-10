Süper Lig'de zirve yarışı kızıştı! Trabzonspor, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş...
Süper Lig'de haftalar ilerledikçe zirve yarışı da kızışıyor. 21'inci haftada oynanan ve zirveyi yakından ilgilendiren Fenerbahçe-Alanyaspor ve Sivasspor-Başakşehir maçlarında takımlar puanları paylaşırken; Trabzonspor, Galatasaray ve Beşiktaş haftayı kayıpsız geçti. Ligin sonu yaklaştıkça heyecan fırtınası da artarken, puanların birbirine olan yakınlığı nedeniyle kıyasıya bir mücadele yaşanıyor. İşte Süper Lig'de 21. hafta sonunda oluşan puan durumu ve 22. haftanın programı...
10.02.2020 11:37
- Son Güncelleme: 10.02.2020 11:37
Süper Lig'de ikinci yarının başlamasıyla birlikte zirve yarışında tansiyon yükseldi.
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Trabzonspor erteleme maçında Malatyaspor'u yenerse...
Trabzonspor, Gençlerbirliği'ni deplasmanda 2-0'lık skorla devirerek 5'te 5 yaptı. 1 maçı eksik olan bordo-mavili ekip, erteleme karşılaşmasında BtcTurk Malatyaspor'u yenerse 2 puan farkla liderlik koltuğuna oturacak.
Sivas'ta 1'er puan paylaşıldı
Zirvenin kader maçlarından biri de Sivas'ta oynandı. Kar yağışı altında oynanan karşılaşmada Medipol Başakşehir ile Sivasspor 1'er puanı paylaştı: 1-1.
Fenerbahçe yara aldı
Diğer önemli müsabakada Fenerbahçe Kadıköy'de Aytemiz Alanyaspor'la 1-1 berabere kalarak zirve yarışında yara aldı.
En karlı takım Galatasaray
Galatasaray, Kasımpaşa'yı deplasmanda 3-0 yenerek Süper Lig'de 5'te 5 yaptı, rakiplerinin puan kaybettiği haftanın en karlı takımı oldu.