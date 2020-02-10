Kasımpaşa-Galatasaray maçının ardından dikkat çeken yorum: Fatih Terim o kadar şanslı bir hoca ki...
Süper Lig'de oynadığı son 5 karşılaşmayı da kazanan Galatasaray, zirve ile puan farkını 3'e düşürürken, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de üstüne çıktı. Kazandığı bu 5 karşılaşmada 17 gol atan sarı-kırmızılı ekip kalesinde sadece 2 gol gördü. Maçın ardından spor yazarları Kasımpaşa - Galatasaray maçını değerlendirdi. İşte detaylar...
LEVENT TÜZEMEN - GERÇEK 10
Zirvede yaşanan puan kayıplarından doğan fırsatı Galatasaray kaçırmadı. Kaleci Fatih, Quaresma ve Aytaç dışında yeni oyunculardan kurulu Kasımpaşa'ya karşı Galatasaray maçı ilk yarıda bulduğu 3 golle bitirdi. Fatih Hoca'nın sezonun ikinci yarısında oluşturduğu kadro istikrarı oyunun ve topun hep hakimiydi.
"TERİM, LEMINA-SERI İKİLİSİNİ UYARMALI"
Toplama takım görüntüsündeki uyumsuz Kasımpaşa sadece mücadele ederek Galatasaray'a karşı direnmeye çalıştı. Lemina- Seri ikilisi Galatasaray'ın pas oyununu yönetme konusunda başarılılar. Ancak bu ikili kale önünde kısa paslarla bazen risk oluşturuyorlar ve kulübenin yüreğini ağzına getiriyorlar. İnsanın kendine güvenmesi güzeldir. Ancak fazla güven keskin sirkeye dönüşebilir. Terim Lemina-Seri ikilisini uyarmalıdır.
"EMRE AKBABA'NIN VARLIĞI GALATASARAY'IN ÇEHRESİNİ DEĞİŞTİRDİ"
Terim'in takımlarında oyuncular kanatları hep iyi kullanırlar. İlk yarı hücum konusunda "kısır" bir Galatasaray vardı. Linnes'in geriye dönüşü kulübeyi güçlendirdi. Mariano'nun kendi ayarlarına geri dönmesi, Feghouli'nin aklı ile yüksek tekniğine Emre Akbaba'nın hırsı ve çabukluğu da eklenince Galatasaray sağ kanattan etkili ataklar yapmaya başladı. Emre Akbaba'nın varlığı resmen Galatasaray'ın çehresini değiştirdi. İki golün hazırlanışına emek veren Emre Akbaba'nın hücum bölgesindeki etkinliği Galatasaray'ın fazla pozisyon üretmesini sağladı. Galatasaraylı oyuncular bu kez Kasımpaşa'nın gücünü test etmeyi bırakıp ciddi oynadılar.
Falcao'nun yokluğunda forma şansı bulan Adem Büyük pas hataları yapmasına rağmen çalışkanlığıyla öne çıktı ve iki gole imza attı. Adem'in ikinci golünde kaleci Fatih'i terse yatırıp köşeye bıraktığı top akıl doluydu. Galatasaray ikinci yarıda oyunu kontrol altında tutup biraz da kupa maçını düşünerek yüksek tempoyu bıraktı. Terim'in maç eksiği olan Onyekuru'yu oyuna alması doğru bir karardı. Çünkü Galatasaray'ın gelecek haftalarda Onyekuru'nun hızına ve çabukluğuna fazlasıyla ihtiyacı olacak.
ERMAN TOROĞLU - SANKİ İDMAN MAÇI
Saat 16.00'daki Sivas-Başakşehir maçını izledikten sonra bu maç inanılmaz yavan ve sıkıntılı geçti. Aslında goller var, kötü hareketler de yok. Yalnız iki takım arasında büyük fark var. Birisi istediği her şeyi yapıyor, diğeri yapamıyor. Zaten maç göz açıp kapayana kadar 2-0 olunca G.Saray frene bastı. Sebebi kupada Antalya'ya 2-0 yenildikleri maçın rövanşını oynayacaklar. Fazla efor sarfetmek istemiyorlar. İdare ettiler. Sarı-kırmızılılar için güzel bir antrenman maçı oldu. Aslında takımlar hep yorgunluktan, antrenmandan bahsediyorlar. En iyi idman maçtır. Hele böyle bir rakip yakalamışsan pandispanya gibi, sabaha kadar oynarsın. Ne bir karşı koyma var, ne bir direnç var… Hiçbir şey yok!