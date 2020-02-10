Kasımpaşa-Galatasaray maçının ardından dikkat çeken yorum: Fatih Terim o kadar şanslı bir hoca ki...

ERMAN TOROĞLU - SANKİ İDMAN MAÇI

Saat 16.00'daki Sivas-Başakşehir maçını izledikten sonra bu maç inanılmaz yavan ve sıkıntılı geçti. Aslında goller var, kötü hareketler de yok. Yalnız iki takım arasında büyük fark var. Birisi istediği her şeyi yapıyor, diğeri yapamıyor. Zaten maç göz açıp kapayana kadar 2-0 olunca G.Saray frene bastı. Sebebi kupada Antalya'ya 2-0 yenildikleri maçın rövanşını oynayacaklar. Fazla efor sarfetmek istemiyorlar. İdare ettiler. Sarı-kırmızılılar için güzel bir antrenman maçı oldu. Aslında takımlar hep yorgunluktan, antrenmandan bahsediyorlar. En iyi idman maçtır. Hele böyle bir rakip yakalamışsan pandispanya gibi, sabaha kadar oynarsın. Ne bir karşı koyma var, ne bir direnç var… Hiçbir şey yok!