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Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? İşte Fenerbahçe - Galatasaray maçının 11'leri...

Dünyanın en büyük derbilerinden biri bu akşam Kadıköy'de oynanacak. Fenerbahçe evinde ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk edecek. Evinde kazanarak yeniden şampiyonluk yarışına katılmak isteyen Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu, Garry Rodrigues ve Gustavo'nun eksikleri göze çarparken; konuk Galatasaray ise kazanarak 20 yıllık galibiyet hasretine son vermek istiyor. Kritik karşılaşma öncesi Ersun Yanal ve Fatih Terim kafalarındaki 11'leri belirledi. İşte Fenerbahçe - Galatasaray maçı 11'leri...

23.02.2020 08:44 - Son Güncelleme: 23.02.2020 08:46 BU GALERİYİ PAYLAŞ





