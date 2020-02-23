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Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? İşte Fenerbahçe - Galatasaray maçının 11'leri...

Dünyanın en büyük derbilerinden biri bu akşam Kadıköy'de oynanacak. Fenerbahçe evinde ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk edecek. Evinde kazanarak yeniden şampiyonluk yarışına katılmak isteyen Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu, Garry Rodrigues ve Gustavo'nun eksikleri göze çarparken; konuk Galatasaray ise kazanarak 20 yıllık galibiyet hasretine son vermek istiyor. Kritik karşılaşma öncesi Ersun Yanal ve Fatih Terim kafalarındaki 11'leri belirledi. İşte Fenerbahçe - Galatasaray maçı 11'leri...

23.02.2020 08:44 - Son Güncelleme: 23.02.2020 08:46
Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? İşte Fenerbahçe - Galatasaray maçının 11'leri...

Süper Lig'in 23'üncü haftasında Fenerbahçe bu akşam Galatasaray'ı konuk edecek. Ligde oynadığı son 3 maçta 8 puan kaybederek zirve yarışında yara alan sarı-lacivertli ekipte tek hedef galibiyet.

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Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? İşte Fenerbahçe - Galatasaray maçının 11'leri...

Kadıköy'de ezeli rakibine 1999'dan beri yenilmeyen Kanarya, seriye yeni bir halka daha eklemek istiyor. Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Tartışmaların odağındaki VAR odasında ise Abdülkadir Bitigen oturacak.

Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? İşte Fenerbahçe - Galatasaray maçının 11'leri...

3 ÖNEMLİ EKSİK
Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Emre Belözoğlu ile Garry Rodrigues'in yanı sıra sarı kart cezalısı olan Luis Gustavo forma giyemeyecek. Teknik heyet, hafta boyunca yapılan idmanlarda 3 puan için taktik planlarını hazırladı.

Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? İşte Fenerbahçe - Galatasaray maçının 11'leri...

Son çalışmada özel görüntüler eşliğinde Galatasaray'ın maçları ve sistemi analiz edilirken, oyunculara nelere dikkat edilmesi konusunda son uyarılar yapıldı. Parola ise belli; derbi tarihine bir sayfa daha eklemek.

Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? İşte Fenerbahçe - Galatasaray maçının 11'leri...

SON 10 MAÇTA 4 GOL YEDİ
Fenerbahçe, Galatasaray'la Süper Lig'de oynadığı son 10 derbide sadece 4 gol yedi. 7 maçta kalesini gole kapamayı başardı. Cimbom'da sarı-lacivertli takıma 5.5 yıllık süreçte gol atmayı başaran isimler Olcan Adın, Ryan Donk, Linnes ve Onyekuru oldu.

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