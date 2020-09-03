Galatasaray'da Marcao krizi! O hamlenin perde arkası belli oldu
Süper Lig'de ilk maç düdüğünün çalmasına sayılı günler kala, transferde tüm çabayı orta sahaya veren Galatasaray'da Marcao depremi yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde adının transfer söylentilerine karıştığı Newcastle United'ı takibe alan Brezilyalı yıldızın bu hamlesinin perde arkası ortaya çıktı.
03.09.2020 10:10
- Son Güncelleme: 03.09.2020 10:10
Transferde temkinli adımlar atan Galatasaray'da bekleyiş sürerken Marcao krizi patlak verdi.
Sarı-kırmızılılarda orta saha mevkisi için yoğun bir çaba sarfedilirken, Brezilyalı stoper ile ilgili yaşanan gelişme keyifleri kaçırdı.
Newcastle United ile adı geçen genç savunmacı, sosyal medyadan İngiliz ekibini takip ederek kafa karıştırmıştı.
Takımdan ayrılacağı söylentileri yayılan Marcao'nun bu hamlesinin altında yatan gerçek ortaya çıktı.
MENAJERİ YÖNLENDİRDİ!
Milliyet'in haberine göre; Galatasaray'dan 850 bin alan ve aldığı ücretten memnun olmayan Marcao'nun zam istediği ve son dönemdeki gelişmelerin ardında da bu beklentinin etkili olduğu belirlendi.