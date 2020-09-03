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Galatasaray'da Marcao krizi! O hamlenin perde arkası belli oldu

Süper Lig'de ilk maç düdüğünün çalmasına sayılı günler kala, transferde tüm çabayı orta sahaya veren Galatasaray'da Marcao depremi yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde adının transfer söylentilerine karıştığı Newcastle United'ı takibe alan Brezilyalı yıldızın bu hamlesinin perde arkası ortaya çıktı.

03.09.2020 10:10 - Son Güncelleme: 03.09.2020 10:10
Galatasaray'da Marcao krizi! O hamlenin perde arkası belli oldu

Transferde temkinli adımlar atan Galatasaray'da bekleyiş sürerken Marcao krizi patlak verdi.

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Galatasaray'da Marcao krizi! O hamlenin perde arkası belli oldu

Sarı-kırmızılılarda orta saha mevkisi için yoğun bir çaba sarfedilirken, Brezilyalı stoper ile ilgili yaşanan gelişme keyifleri kaçırdı.

Galatasaray'da Marcao krizi! O hamlenin perde arkası belli oldu

Newcastle United ile adı geçen genç savunmacı, sosyal medyadan İngiliz ekibini takip ederek kafa karıştırmıştı.

Galatasaray'da Marcao krizi! O hamlenin perde arkası belli oldu

Takımdan ayrılacağı söylentileri yayılan Marcao'nun bu hamlesinin altında yatan gerçek ortaya çıktı.

Galatasaray'da Marcao krizi! O hamlenin perde arkası belli oldu

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Milliyet'in haberine göre; Galatasaray'dan 850 bin alan ve aldığı ücretten memnun olmayan Marcao'nun zam istediği ve son dönemdeki gelişmelerin ardında da bu beklentinin etkili olduğu belirlendi.

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