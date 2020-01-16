Süper Lig'de tamamlanan transferler (Transfer dönemi ne zaman bitiyor?)

Süper Lig'in ara verip, 4 Ocak'ta ara transfer döneminin başlamasının ardından takımlar kadrolarını güçlendirmek için kolları sıvadı. 4 Ocak'ta başlayan transfer dönemi 31 Ocak'ta son erecek. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor başta olmak üzere takımlardan son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Şu zamana kadar tamamlanan transfer ise şu şekilde:

16.01.2020 11:31 - Son Güncelleme: 16.01.2020 11:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





