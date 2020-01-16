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Süper Lig'de tamamlanan transferler (Transfer dönemi ne zaman bitiyor?)

Süper Lig'in ara verip, 4 Ocak'ta ara transfer döneminin başlamasının ardından takımlar kadrolarını güçlendirmek için kolları sıvadı. 4 Ocak'ta başlayan transfer dönemi 31 Ocak'ta son erecek. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor başta olmak üzere takımlardan son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Şu zamana kadar tamamlanan transfer ise şu şekilde:

16.01.2020 11:31 - Son Güncelleme: 16.01.2020 11:47
Süper Lig'de tamamlanan transferler Transfer dönemi ne zaman bitiyor?

Tarkan Serbest --> Austria Wien --> Kasımpaşa

Süper Lig'de tamamlanan transferler Transfer dönemi ne zaman bitiyor?

Yasin Öztekin --> Göztepe --> Sivaspor

Süper Lig'de tamamlanan transferler Transfer dönemi ne zaman bitiyor?

Enver Cenk Şahin --> Kulüpsüz --> Kayserispor

Süper Lig'de tamamlanan transferler Transfer dönemi ne zaman bitiyor?

Mike van Beijnen --> Barcelona B --> Gençlerbirliği

Süper Lig'de tamamlanan transferler Transfer dönemi ne zaman bitiyor?

Kubilay Yılmaz --> Spartak Trnava --> Yeni Malatyaspor

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