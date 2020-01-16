Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe golcüsünü buldu! İmzalar atıldı
Süper Lig'de ilk devreyi lider Sivasspor'un 6 puan gerisinde kapatan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Şampiyonluğa ulaşacak bir kadro kurmayı amaçlayan sarı-lacivertli ekip Muriç'e gelen tekliflerin yanı sıra Mevlüt Erdinç'in yetersiz performansı nedeniyle forvet arayışlarını sürdürüyor. Bu doğrultuda bir süredir yıldız bir isimle görüşme yapan Fenerbahçe, futbolcuyla ön protokolü imzaladı. İşte detaylar...
16.01.2020 09:51
- Son Güncelleme: 16.01.2020 09:51
Sarı-lacivertliler, harcama limiti konusunda TFF'ye başvurmuştu. Ancak Federasyon, Kanarya'nın isteğini reddetmişti. Fenerbahçe kadrosuna kattığı Simon Falette ile gelecek transferlerin lisansını çıkarmak için öncelikle kasaya girdi sağlayacak.
Sarı-lacivertliler, Miha Zajc ve Ferdi Kadıoğlu'dan önemli bir para bekliyor. Başkan Ali Koç ve kurmayları özellikle bu iki oyuncudan gelecek para ile transferin önünü açacak. Sarı-lacivertliler takımdan ayrılacak isimlerin gidişiyle birlikte de iyice rahatlayacak.
FALETTE BEKLEMEDE
Kanarya, sıcak paranın gelişi, maaş bütçesinin de rahatlamasıyla transferde harekat başlatacak. İlk olarak Eintracht Frankfurt'tan kadroya katılan Falette'nin lisansı çıkarılacak.
TOTTENHAM'IN GOLCÜ LİSTESİNDE MURİÇ VAR!
Fenerbahçe, sezonun ilk yarısında Mevlüt Erdinç'ten istediği verimi alamamıştı. Sarı-lacivertlilerde hücumda gol yükünü Vedat Muriç çekerken, İngiltere'den gelen haberler sarı-lacivertlileri santrfor arayışına itmişti.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da gündem Vedat Muriç transferi. Mourinho'nun ekibi, Kosovalı yıldızı Beşiktaş derbisinde çıplak gözle takip etmişti. Muriç, o maçta golünü de atarken performansıyla göz doldurmuştu.