Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe golcüsünü buldu! İmzalar atıldı

Sarı-lacivertliler, Miha Zajc ve Ferdi Kadıoğlu'dan önemli bir para bekliyor. Başkan Ali Koç ve kurmayları özellikle bu iki oyuncudan gelecek para ile transferin önünü açacak. Sarı-lacivertliler takımdan ayrılacak isimlerin gidişiyle birlikte de iyice rahatlayacak.