Süper Lig'de süper zarar! Koronavirüs sporu vurdu

HEM SEKTÖRÜ HEM DE YAN DALLARI ETKİLEYECEK

Virüsün bulaşıcılığı gibi ekonominin de bir bulaşıcılığı söz konusu. Kötü bir haberin ekonomideki etkisi bulaşıcı etki yapıyor ve habere konu sektör ile birlikte o sektörün yan dallarında da hasar meydana getiriyor. Liglerin seyircisiz oynanması ile ertelenmesi arasında gelir anlamında ciddi bir farkın olduğunu söylemek gerekli. Liglerin kapalı kapılar ardında oynanmaya devam etmesi durumunda; · Satılan kombine biletlerin iadesi, · Maç günü satılacak biletleri satılamaması, · Maç günü stada gelecek taraftarların lisanslı ürün satışları, · Stadyum içi satışlar Bu kalemler gelire dönmeyecek ve kulüp kasasına hiç girmeyecekti. Erteleme ise başka sorunları doğuracak ancak seyircisiz oynamadan daha az yıkıcı olacak.

8 hafta düşünüldüğünde yaklaşık 200 milyon TL performans primi de ertelenecek.