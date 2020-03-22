Galatasaray'a dev transfer bütçesi! Fatih Terim boş durmuyor
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren ve son haftalarda sergilediği başarılı performansla zirveyle arasındaki puan farkını indiren Galatasaray'da lige verilen koronavirüs arasında transfer çalışmaları başladı. Teknik direktör Fatih Terim tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda 3 ismin gözden çıkarıldığı ve bu isimlerin satışından yaklaşık 25 milyon euro gelir beklendiği kaydedildi. Bu gelirin yeni sezon transferleri için harcanacağı öğrenildi.
Galatasaraylı yetkililer Marcao'nun 15 milyon Euro'dan az bir rakama satılmayacağına inanıyor. Galatasaray, Brezilyalı oyuncuyu 1 sene önce 4 milyon Euro'ya Chaves'ten kadrosuna katmıştı. Marcao'nun performansının yanı sıra düşük yıllık ücretinin de Avrupa ekipleri tarafından tercih edilmesinde etkili olduğu belirtiliyor.
İKİ İSİM DAHA SATIŞ LİSTESİNDE
Aslan'da sözleşmelerinin son senelerine gelen Feghouli (2022) ve Belhanda da (2021) yine bu yaz döneminde satış listesine girecek. Her iki oyuncudan toplam 10 milyon Euro bonservis beklendiği bildirildi. Galatasaray iki oyuncunun toplam 8-9 milyon Euro'ya varan yıllık ücretinden de kurtulacak.