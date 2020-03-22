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Galatasaray'a dev transfer bütçesi! Fatih Terim boş durmuyor

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren ve son haftalarda sergilediği başarılı performansla zirveyle arasındaki puan farkını indiren Galatasaray'da lige verilen koronavirüs arasında transfer çalışmaları başladı. Teknik direktör Fatih Terim tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda 3 ismin gözden çıkarıldığı ve bu isimlerin satışından yaklaşık 25 milyon euro gelir beklendiği kaydedildi. Bu gelirin yeni sezon transferleri için harcanacağı öğrenildi.

22.03.2020 12:09 - Son Güncelleme: 22.03.2020 12:09
Galatasaray'a dev transfer bütçesi! Fatih Terim boş durmuyor

Galatasaray'ın yaz transfer dönemi için kurtuluş planı belli oldu. Sarı-kırmızılılar üç oyuncusunu satarak, transfer için bütçe yaratacak ve böylece ekonomik olarak rahatlayacak.

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Galatasaray'a dev transfer bütçesi! Fatih Terim boş durmuyor

Milliyet'te yer alan habere göre Marcao, Feghouli ve Belhanda bu yaz satış listesindeki isimler olacak. Bu üç oyuncunun satılmasından en az 25-30 milyon Euro'luk bir gelir beklendiği öğrenildi. Galatasaray bu parayı yeni takım kurulumuna harcayacak.

Galatasaray'a dev transfer bütçesi! Fatih Terim boş durmuyor

Sarı-kırmızılılarda özelikle Marcao için bu yaz iyi teklifler gelmesi bekleniyor. Geçen yaz Atalanta'dan 10 milyon Euro'luk transfer teklifi alan 23 yaşındaki Brezilyalı stoperi, Avrupa'nın üst düzey liglerindeki birçok takımın takip ettiği biliniyor.

Galatasaray'a dev transfer bütçesi! Fatih Terim boş durmuyor

Galatasaraylı yetkililer Marcao'nun 15 milyon Euro'dan az bir rakama satılmayacağına inanıyor. Galatasaray, Brezilyalı oyuncuyu 1 sene önce 4 milyon Euro'ya Chaves'ten kadrosuna katmıştı. Marcao'nun performansının yanı sıra düşük yıllık ücretinin de Avrupa ekipleri tarafından tercih edilmesinde etkili olduğu belirtiliyor.

Galatasaray'a dev transfer bütçesi! Fatih Terim boş durmuyor

İKİ İSİM DAHA SATIŞ LİSTESİNDE
Aslan'da sözleşmelerinin son senelerine gelen Feghouli (2022) ve Belhanda da (2021) yine bu yaz döneminde satış listesine girecek. Her iki oyuncudan toplam 10 milyon Euro bonservis beklendiği bildirildi. Galatasaray iki oyuncunun toplam 8-9 milyon Euro'ya varan yıllık ücretinden de kurtulacak.

Galatasaray'a dev transfer bütçesi! Fatih Terim boş durmuyor

Sarı-kırmızılı kulüp bu satışlardan gelecek parayla yaz döneminde yepyeni bir takım kuracak ve kadrosunu mümkün olduğunca gençleştirecek.

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