Galatasaray'a dev transfer bütçesi! Fatih Terim boş durmuyor

İKİ İSİM DAHA SATIŞ LİSTESİNDE

Aslan'da sözleşmelerinin son senelerine gelen Feghouli (2022) ve Belhanda da (2021) yine bu yaz döneminde satış listesine girecek. Her iki oyuncudan toplam 10 milyon Euro bonservis beklendiği bildirildi. Galatasaray iki oyuncunun toplam 8-9 milyon Euro'ya varan yıllık ücretinden de kurtulacak.