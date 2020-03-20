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Juventus'tan resmi açıklama geldi! Merih Demiral'ın corona virüs testi...

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve hayatı durma noktasına getiren koronavirüs spor, sanat, eğlence ve siyaset dünyasından birçok ünlü ismi de etkiledi. Özellikle İtalya'nın üzerine karabasan gibi çöken corona virüsün ilk patlak verdiği takımlardan biri Milli yıldızımız Merih Demiral'ın forma giydiği Juventus olmuştu. Juventus'ta Rugani ve Matuidi'nin testleri pozitif çıkmıştı. İtalyan devi daha sonra tüm takıma corona virüs testi yaptırmıştı. O testin sonuçları açıklandı.

20.03.2020 16:07 - Son Güncelleme: 20.03.2020 16:07 BU GALERİYİ PAYLAŞ





