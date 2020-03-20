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Juventus'tan resmi açıklama geldi! Merih Demiral'ın corona virüs testi...

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve hayatı durma noktasına getiren koronavirüs spor, sanat, eğlence ve siyaset dünyasından birçok ünlü ismi de etkiledi. Özellikle İtalya'nın üzerine karabasan gibi çöken corona virüsün ilk patlak verdiği takımlardan biri Milli yıldızımız Merih Demiral'ın forma giydiği Juventus olmuştu. Juventus'ta Rugani ve Matuidi'nin testleri pozitif çıkmıştı. İtalyan devi daha sonra tüm takıma corona virüs testi yaptırmıştı. O testin sonuçları açıklandı.

20.03.2020 16:07 - Son Güncelleme: 20.03.2020 16:07
Juventus'tan resmi açıklama geldi! Merih Demiral'ın corona virüs testi...

Milli yıldızımı Merih Demiral'ın forma giydiği Juventus'ta Rugani ve Mataudi'nin corona virüs testlerinin pozitif çıkması şok etkisi yaratmıştı.

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Juventus'tan resmi açıklama geldi! Merih Demiral'ın corona virüs testi...

Kulüpten yapılan açıklamada Matuidi ve Rugani'nin Corona virüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından bütün takım, teknik kadro ve çalışanlara test yapıldığı belirtildi.

Juventus'tan resmi açıklama geldi! Merih Demiral'ın corona virüs testi...

MERİH'İN TEST SONUCU TEMİZ

Juventus forması giyen milli futbolcu Merih Demiral'ın test sonucunun negatif olduğu ifade edildi.

Juventus'tan resmi açıklama geldi! Merih Demiral'ın corona virüs testi...

Merih Demiral'ın takım arkadaşı Cristiano Ronaldo kendisine bir ada satın alarak ailesiyle birlikte karantinaya girmişti.

Juventus'tan resmi açıklama geldi! Merih Demiral'ın corona virüs testi...

KORONAVİRÜSE YAKALANAN SPORCULAR

Juventuslu futbolcu Daniele Rugani

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