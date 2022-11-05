Süper Lig’de süper derbi! İşte Galatasaray-Beşiktaş maçı muhtemel 11’leri

Süper Lig'in 13. haftasında derbi heyecanı yaşanıyor. Nef Stadyumu'nda iki şampiyonluk adayı Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek... Dev maçın 11'inde hangi sürpriz isimler yer alacak. Okan Buruk ve Şenol Güneş'ten sürpriz 11'ler...