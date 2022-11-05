Süper Lig'de süper derbi! İşte Galatasaray-Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri
Son dakika spor haberleri | Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray evinde Beşiktaş'ı konuk ediyor. NEF Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak maç öncesi her iki takım da hazırlıklarını tamamladı. Galatasaray'da Kazımcan Karataş ve Yusuf Demir'in sakatlıkları bitti. Abdülkerim Bardakcı ve Sacha Boey'in cezaları da sona erdi. Beşiktaş'ta ise dün bir sakatlık geçiren Weghorst'un durumunun ciddi olmadığı öğrenildi. Dev derbi öncesi Okan Buruk ve Şenol Güneş'in kafalarındaki kadrolar belli oldu! İşte Galatasaray-Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri...
Süper Lig'in 13. haftasında derbi heyecanı yaşanıyor. Nef Stadyumu'nda iki şampiyonluk adayı Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek... Dev maçın 11'inde hangi sürpriz isimler yer alacak. Okan Buruk ve Şenol Güneş'ten sürpriz 11'ler...
Kurduğu yıldızlar topluluğu kadrosuyla taraftarlarını büyük beklentiye sokan Galatasaray, Beşiktaş derbisi öncesi galibiyet yemini etti... Sarı-kırmızılılar, dev maçta gol kısırlığını üzerinden atmak istiyor.
Galatasaray'da maç öncesi biletlerin tamamı çıkar çıkmaz tükendi ve derbi kapalı gişe oynanacak. Sarı-kırmızılı ekip, iç sahada oynanan ve 2-2 biten Alanyaspor maçında bloke cezası almasına rağmen taraftarlar biletleri sıfırladı.
Beşiktaş taraftarları ise takımlarını bu deplasmanda yalnız bırakacak. Sezon başında kulüplerin aldığı ortak karar nedeniyle derbilerde deplasman tribünlerine rakip takım taraftarları alınmıyor.