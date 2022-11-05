Emirhan İlkhan’la ilgili şok gerçek! Sebebi ortaya çıktı

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Emirhan İlkhan bu sezon Torino'da 3 maçta 86 dakika forma giydi ve skor üretemedi. Emirhan sadece 1 kez ilk 11'de maça başladı ve 1 kez de sarı kart gördü.

TORINO TARİHİNE GEÇTİ

Hatırlanacağı üzere Torino'nun evinde Lecce'yi 1-0 mağlup ettiği maça ilk 11'de başlayan Emirhan İlkhan, 18 yaş 96 günlükken Serie A'da bu sezon bir maça 11'de başlayan en genç futbolcu olarak tarihe geçmişti. Emirhan o maçta 64 dakika sahada kaldı. Torino Başkanı Urbano Cairo, "Takım arkadaşlarına liderlik etmek istiyormuş gibi sinyaller verdiğini bile gördüm. Bu güçlü bir kişiliğin işareti" diyerek genç oyuncuyu övdü.