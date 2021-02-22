Süper Lig'de şampiyonluk oranları yine değişti! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor güncel şampiyonluk oranları

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kızıştı. Galatasaray zorlu Alanyaspor deplasmanından 3 puanla dönerken, Fenerbahçe ise evinde Göztepe'ye yenilerek ağır yara aldı. Beşiktaş haftayı bay geçmesine rağmen 2'nci sıradaki yerini korudu. Zirveyi yakından takip eden Trabzonspor ise eksiklerine rağmen Başakşehir deplasmanından galibiyetle dönerek amansız takibini sürdürdü. Süper Lig'de 26. hafta maçlarının ardından şampiyonluk oranları da bir kez daha güncellendi. İşte Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un 22 Şubat 2021 İddaa Risk Yönetimi güncel şampiyonluk oranları...