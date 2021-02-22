Fenerbahçe'de yeni hoca kim olacak? Emre Belözoğlu listeyi hazırladı! Erol Bulut kovulursa...

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'in 26. haftasında evinde Göztepe'ye Halil Akbunar'ın golü ile boyun eğen Fenerbahçe'de işler karıştı. Maç sonrası özellikle sosyal medyada Ali Koç ve Erol Bulut hedef tahtasına oturtuldu. Mağlubiyetin ardından Başkan Ali Koç'un da oldukça sinirli olduğu ve Erol Bulut yerine alternatif isimler bakılması talimatını verdiği öğrenildi. Bu talimatın ardından çalışmalara başlayan Sportif Direktör Emre Belözoğlu'nun bir liste hazırladığı ve Trabzonspor deplasmanında olası bir puan kaybı durumunda hoca değişiminin yaşanacağı iddia edildi. İşte Emre Belözoğlu tarafından hazırlanan listedeki o isimler...

22.02.2021 15:31 - Son Güncelleme: 22.02.2021 15:31 BU GALERİYİ PAYLAŞ





