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Fenerbahçe'de yeni hoca kim olacak? Emre Belözoğlu listeyi hazırladı! Erol Bulut kovulursa...

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'in 26. haftasında evinde Göztepe'ye Halil Akbunar'ın golü ile boyun eğen Fenerbahçe'de işler karıştı. Maç sonrası özellikle sosyal medyada Ali Koç ve Erol Bulut hedef tahtasına oturtuldu. Mağlubiyetin ardından Başkan Ali Koç'un da oldukça sinirli olduğu ve Erol Bulut yerine alternatif isimler bakılması talimatını verdiği öğrenildi. Bu talimatın ardından çalışmalara başlayan Sportif Direktör Emre Belözoğlu'nun bir liste hazırladığı ve Trabzonspor deplasmanında olası bir puan kaybı durumunda hoca değişiminin yaşanacağı iddia edildi. İşte Emre Belözoğlu tarafından hazırlanan listedeki o isimler...

22.02.2021 15:31 - Son Güncelleme: 22.02.2021 15:31
Fenerbahçe'de yeni hoca kim olacak? Emre Belözoğlu listeyi hazırladı! Erol Bulut kovulursa...

Sezon başında Fenerbahçe'de büyük bir değişim yaşanmış ve Emre Belözoğlu, Sportif Direktörlük görevine getirilmişti. Belözoğlu'nun ardından takımın çehresinin değiştirilmesi planlanıyordu.

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Fenerbahçe'de yeni hoca kim olacak? Emre Belözoğlu listeyi hazırladı! Erol Bulut kovulursa...

Fenerbahçe yönetimi futbolun anahtarını Belözoğlu'na verirken, yaz transfer sezonuna damga vuran tecrübeli futbol adamı yaptığı transferler sonrası "Alo ben Emre abin" lakabını almıştı.

Fenerbahçe'de yeni hoca kim olacak? Emre Belözoğlu listeyi hazırladı! Erol Bulut kovulursa...

Bununla beraber Fenerbahçe, şu anda Trabzonspor'da teknik direktörlük görevini üstlenen Abdullah Avcı'nın Başakşehir'de yardımcılığını yapan ve Yeni Malatyaspor ile Alanyaspor'u çalıştıran Erol Bulut'u göreve getirdi.

Fenerbahçe'de yeni hoca kim olacak? Emre Belözoğlu listeyi hazırladı! Erol Bulut kovulursa...

ELİNE YILDIZLAR VERİLDİ
Fenerbahçe, sezon başında Erol Bulut'a daha önce eşi benzeri görülmemiş yıldızlar kadrosunu verdi. Kanarya; Caner Erkin, Gökhan Gönül, Pelkas, Samatta, Cisse, Perotti, Sosa, Novak, Sinan Gümüş, Nazım Sangare, Mert Hakan Yandaş gibi isimleri kadrosuna dahil etti.

Fenerbahçe'de yeni hoca kim olacak? Emre Belözoğlu listeyi hazırladı! Erol Bulut kovulursa...

Sezon başından bu yana elinde yıldızlar olmasına karşın oynattığı futbolla eleştiri oklarının hedefi olan Erol Bulut, 'topu rakibe vererek oyun oynama' sistemiyle futbol otoritelerince tartışma konusu oldu.