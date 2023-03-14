Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Favori...
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi. Şampiyonluk yarışında Galatasaray farkı açarken, Fenerbahçe maç eksiği ile ezeli rakibini takip ediyor. İşte son açıklanan oranlara göre şampiyonluğun favorisi ve sırasıyla oranlar...
14.03.2023 12:35 - Son Güncelleme: 14.03.2023 12:35
Lider Galatasaray, hemen arkasından gelen Fenerbahçe ve bu iki takımı takip eden Beşiktaş, Adana Demirspor, Trabzonspor ve Başakşehir'in yeni oranları belli oldu. İşte o oranlar:
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR - 150.00
2019-20 sezonunda Okan Buruk yönetiminde şampiyon olan İstanbul ekibi şampiyonluk yarışından iyice uzak kalmış durumda.
TRABZONSPOR - 100.00
Süper Lig'de geçen sezonun şampiyonu bordo-mavililer için bu sezon ligde işler yolunda gitmiyor. Bu kötü gidişat da takımı şampiyon yapan Abdullah Avcı'nın istifasıyla sonuçlanmıştı.
ADANA DEMİRSPOR - 150.00
Sezona İtalyan teknik adam Montella yönetiminde çok iyi bir giriş yapan Adana Demirspor da şampiyonluktan uzakta bir görüntü sergiliyor.