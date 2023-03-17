Galatasaray'da piyasa değerleri güncellendi! İşte en değerli futbolcular
Transfermarkt Süper Lig'de futbolcuların piyasa değerlerini güncelledi. Bu gelişme üzerine gözler, yıl boyunca birçok yıldız ismi kadrosuna katan Galatasaray'a çevrildi. İşte sarı kırmızılıların en değerli futbolcuları...
17.03.2023 15:05 - Son Güncelleme: 17.03.2023 15:05
Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, ligin 26. haftasının açılış maçında Konyaspor'a konuk olacak.
Sakatlığı bulunan Mertens'in yanı sıra Midtsjö, Ross, Yusuf Demir, Emre Taşdemir ve sarı kart cezalısı olan Nelsson kafilede yer almadı.