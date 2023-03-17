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Haberler Spor Galatasaray'da piyasa değerleri güncellendi! İşte en değerli futbolcular

Galatasaray'da piyasa değerleri güncellendi! İşte en değerli futbolcular

Transfermarkt Süper Lig'de futbolcuların piyasa değerlerini güncelledi. Bu gelişme üzerine gözler, yıl boyunca birçok yıldız ismi kadrosuna katan Galatasaray'a çevrildi. İşte sarı kırmızılıların en değerli futbolcuları...

17.03.2023 15:05 - Son Güncelleme: 17.03.2023 15:05
Galatasaray’da piyasa değerleri güncellendi! İşte en değerli futbolcular

Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, ligin 26. haftasının açılış maçında Konyaspor'a konuk olacak.

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Galatasaray’da piyasa değerleri güncellendi! İşte en değerli futbolcular

Sakatlığı bulunan Mertens'in yanı sıra Midtsjö, Ross, Yusuf Demir, Emre Taşdemir ve sarı kart cezalısı olan Nelsson kafilede yer almadı.

Galatasaray’da piyasa değerleri güncellendi! İşte en değerli futbolcular

Bu arada Galatasaray'daki futbolcuların güncellenen piyasa değerleri belli oldu.

Galatasaray’da piyasa değerleri güncellendi! İşte en değerli futbolcular

Sarı-kırmızılıların son güncellemeye göre en değerli isim Nicolo Zaniolo. İşte detaylar...

Galatasaray’da piyasa değerleri güncellendi! İşte en değerli futbolcular

Transfermarkt son güncellemeyle birlikte birçok sarı-kırmızılı oyuncunun piyasa değerini arttırdı.

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