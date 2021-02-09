Süper Lig'de şampiyonluk oranları derbi sonrası değişti! 9 Şubat 2021 güncel şampiyonluk oranları

Süper Lig'de 24. hafta geride kalırken, zirve yarışı iyice kızıştı. Deplasmanda Fenerbahçe'yi deviren Galatasaray 48 puanla zirveye oturdu. İkinci ve üçüncü durumda bulunan Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da 48'er puanı bulunurken, Trabzonspor ise zirvenin 6 puan gerisinde 4. sırada yer aldı. Kritik hafta sonrası İddaa Risk Yönetimi şampiyonluk oranlarını güncelledi. İşte 9 Şubat 2021 güncel şampiyonluk oranları...

09.02.2021 17:17 - Son Güncelleme: 09.02.2021 17:18 BU GALERİYİ PAYLAŞ





