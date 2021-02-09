Süper Lig'de şampiyonluk oranları derbi sonrası değişti! 9 Şubat 2021 güncel şampiyonluk oranları
Süper Lig'de 24. hafta geride kalırken, zirve yarışı iyice kızıştı. Deplasmanda Fenerbahçe'yi deviren Galatasaray 48 puanla zirveye oturdu. İkinci ve üçüncü durumda bulunan Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da 48'er puanı bulunurken, Trabzonspor ise zirvenin 6 puan gerisinde 4. sırada yer aldı. Kritik hafta sonrası İddaa Risk Yönetimi şampiyonluk oranlarını güncelledi. İşte 9 Şubat 2021 güncel şampiyonluk oranları...
09.02.2021 17:17
- Son Güncelleme: 09.02.2021 17:18
Süper Lig'de 24. haftanın sonuna gelinirken, ligin 3 dev kulübü Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ligin zirvesini 48 puanla paylaşıyor. Averajla lider durumda bulunan Galatasaray'ı Beşiktaş takip ederken, Fenerbahçe 3. sırada yer alıyor.
Şampiyonluk yarışında kritik öneme sahip haftada Galatasaray ezeli rakibi deplasmanda Fenerbahçe'yi mağlup etmeyi başarırken, Beşiktaş'ta haftayı kayıp olarak kapattı.
Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren bu mücadeleler sonrası iddaa risk oranı şampiyonluk oranlarını güncelledi. İşte güncel şampiyonluk oranları...
Başakşehir - 700.00 / Eski oran: 500.00
Hatayspor - 150.00 / Eski oran: 200.00