Fenerbahçeli isme çok sert sözler! Piyon, en zayıf halka...
Süper Lig'de evinde Galatasaray'a kaybederek liderlik koltuğundan olan sarı-lacivertli ekip, kupada da Başakşehir'e uzatmalar sonucunda yenilerek elendi. Maç boyu kötü bir oyun sergileyen sarı-lacivertli ekipte başarısızlığın faturasını taraftarlar Erol Bulut ve yönetime keserken; spor yazarları da karşılaşmayı değerlendirdi. Erol Bulut ve Fenerbahçeli futbolcuları sert sözlerle eleştiren yorumcular, sarı-lacivertli takımın oyununu yerden yere vurdu. İşte dikkat çeken o yorumlar...
10.02.2021 10:09
- Son Güncelleme: 10.02.2021 10:12
EMRE BOL
Böyle bir takımı bu kadar kötü oynatabilmek ekstra beceri istiyor! Alanyaspor karşısında topu rakibe verince çok övmüştüm Erol hocayı... Ama nereden bileyim her maçta topu rakibe verecek! Her maçı bekleyerek oynayacak! Kusura bakma ama Fenerbahçe böyle oynamamalı hocam.
Ben bir gazeteci olarak Aykut Kocaman'ın nasıl oynatacağını bilirken senin farkedememen tuhaf geliyor bana. İyi bir teknik direktörün elinde futbolcular üzerine koymalı.
Ancak bakıyorum da neredeyse takımdaki herkes geriye gitmiş. Ve geri gitmeye de devam ediyor. Mesut Özil'i takım gerideyken değil en azından maç başlarken görmek istiyorum. Fenerbahçe kontra atak oynayacak bir takım mı Allah aşkına! Erol hoca Galatasaray maçından ders almamış anlaşılan...
Szalai özellikle uzatma dakikalarında forvetlere adeta, "Başlarım yapacağınız işe! Ben de öne çıkıyorum" dedi. Hem savunmada hem de hücumda elinden geleni yaptı. Zaten ondan gayri iyi oynadı diyebileceğimiz tek bir isim daha yok.
Bak Erol hoca; takıma nasıl bir taktik verdiğini açıkçası anlamıyorum. Lakin oyuncuların da anlamıyor! Hele ilk 45 dakikaları çöpe atmandan çok sıkıldım.