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Süper Lig'de şampiyonluk oranları belli oldu

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunda 3'üncü haftaya girilirken, bahis firmaları şampiyonluk oranlarını da açıkladı. Geçen sezon tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Fenerbahçe, ligde zirvede bulunurken, dört büyükler arasında lige en kötü başlangıcı 1 puanla Galatasaray yaptı. Peki 2019-20 sezonu şampiyonluk oranları nasıl? Süper Lig'de şampiyonluğun favorisi hangi takım? İşte oranlar...

29.08.2019 09:47 - Son Güncelleme: 29.08.2019 09:49
Süper Lig'de şampiyonluk oranları belli oldu

Süper Lig'de sezonun üçüncü haftasına girilirken, ilk iki haftada sürpriz sonuçlara imza atıldı.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları belli oldu

Son iki sezonun şampiyonu Galatasaray, ilk hafta ligin yeni ekibi Denizlispor'a 2-0 kaybederken, ikinci hafta evinde Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları belli oldu

Aslan bu sonuçların ardından ilk iki haftayı 1 puan ve eksi 2 averajla 14. sırada tamamladı.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları belli oldu

Geçtiğimiz sezonun hayal kırıklığı Fenerbahçe, bu sezona bomba gibi başladı.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları belli oldu

Kanarya, ilk hafta evinde konuk ettiği Gazişehir'i 5 golle geçerken, ikinci hafta Başakşehir deplasmanından da son dakikada bulduğu golle 3 puan ile ayrıldı.

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