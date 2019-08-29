Süper Lig'de şampiyonluk oranları belli oldu

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunda 3'üncü haftaya girilirken, bahis firmaları şampiyonluk oranlarını da açıkladı. Geçen sezon tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Fenerbahçe, ligde zirvede bulunurken, dört büyükler arasında lige en kötü başlangıcı 1 puanla Galatasaray yaptı. Peki 2019-20 sezonu şampiyonluk oranları nasıl? Süper Lig'de şampiyonluğun favorisi hangi takım? İşte oranlar...

29.08.2019 09:47 - Son Güncelleme: 29.08.2019 09:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





