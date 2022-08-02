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Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı! Zirvede Trabzonspor ve Fenerbahçe var

Süper Lig heyecanına çok kısa bir süre kalırken, gelecek sezonun şampiyonluk oranları da açıklandı. 5 Ağustos Cuma günü oynanacak İstanbulspor - Trabzonspor karşılaşması ile başlayacak olan heyecanın bahis oranlarında Trabzonspor ile Fenerbahçe bir adım öne çıktı. Peki Galatasaray ve Beşiktaş'ta durum ne? İşte detaylar...

takvim.com.tr
02.08.2022 16:47 - Son Güncelleme: 02.08.2022 16:47
Süper Lig’de şampiyonluk oranları açıklandı! Zirvede Trabzonspor ve Fenerbahçe var

Türkiye'de futbol takip eden tüm futbolseverlerin yakından takip ettiği Süper Lig'de, yeni sezonun şampiyonluk oranları açıklandı.

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Süper Lig’de şampiyonluk oranları açıklandı! Zirvede Trabzonspor ve Fenerbahçe var

Geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor ile Fenerbahçe'nin başa baş bir sezon götürmesi tahmin edilirken, Galatasaray ve Beşiktaş'ın da zirve yarışının içerisinde kalması bekleniyor.

Süper Lig’de şampiyonluk oranları açıklandı! Zirvede Trabzonspor ve Fenerbahçe var

UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden Başakşehir ve Konyaspor'un da Türkiye'nin '4 büyükler'ini çok zorlaması beklenirken, sezon sonunda ligdeki sıralamanın nasıl olacağı merak uyandırıyor.

Süper Lig’de şampiyonluk oranları açıklandı! Zirvede Trabzonspor ve Fenerbahçe var

SEZON ÖNCESİNDE İKİ FAVORİ VAR
Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor ile aynı sezonu büyük bir çıkış yakalayarak ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı için verilen oran aynı oldu.

Süper Lig’de şampiyonluk oranları açıklandı! Zirvede Trabzonspor ve Fenerbahçe var

Muleka, Weghorst, Gedson Fernandes isimlerini takıma kazandıran Beşiktaş ise üçüncü sırada yer aldı.

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