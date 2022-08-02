Süper Lig’de şampiyonluk oranları açıklandı! Zirvede Trabzonspor ve Fenerbahçe var

SEZON ÖNCESİNDE İKİ FAVORİ VAR

Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor ile aynı sezonu büyük bir çıkış yakalayarak ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı için verilen oran aynı oldu.