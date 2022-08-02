Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı! Zirvede Trabzonspor ve Fenerbahçe var
Süper Lig heyecanına çok kısa bir süre kalırken, gelecek sezonun şampiyonluk oranları da açıklandı. 5 Ağustos Cuma günü oynanacak İstanbulspor - Trabzonspor karşılaşması ile başlayacak olan heyecanın bahis oranlarında Trabzonspor ile Fenerbahçe bir adım öne çıktı. Peki Galatasaray ve Beşiktaş'ta durum ne? İşte detaylar...
02.08.2022 16:47 - Son Güncelleme: 02.08.2022 16:47
Türkiye'de futbol takip eden tüm futbolseverlerin yakından takip ettiği Süper Lig'de, yeni sezonun şampiyonluk oranları açıklandı.
Geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor ile Fenerbahçe'nin başa baş bir sezon götürmesi tahmin edilirken, Galatasaray ve Beşiktaş'ın da zirve yarışının içerisinde kalması bekleniyor.
SEZON ÖNCESİNDE İKİ FAVORİ VAR
Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor ile aynı sezonu büyük bir çıkış yakalayarak ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı için verilen oran aynı oldu.
Muleka, Weghorst, Gedson Fernandes isimlerini takıma kazandıran Beşiktaş ise üçüncü sırada yer aldı.