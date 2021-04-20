RAMAZAN İMSAKİYE
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Süper Lig'de şampiyonluğa sayılı günler kala Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray arasında kıyasıya mücadele

Süper Lig'in bitmesine sayılı günler kala milyonlarca taraftarın aklınad tek bir soru oluşmuş durumda. Hangi takım 2020-2021 sezonunun şampiyonu olacak? Süper Lig puan durumuna bakıldığında Beşiktaş 1 maç eksik olmasına rağmen rakiplerinin önünde... Fakat Fenerbahçe'de Erol Bulut'un yerine teknik direktör olan Emre Belözoğlu, takımına olumlu bir katkı sağlamış durumda. Fenerbahçe'nin hemen arkasından gelen Galatasaray ise kulüpte yaşanan çalkantılara rağmen 33 maç sonunda 65 puanla 3. sırada... Fatih Terim'in önderliğindeki Cimbom kaos ortamlarında elde ettiği başarılara güveniyor…

20.04.2021 06:59 - Son Güncelleme: 20.04.2021 06:59
Süper Lig'de şampiyonluğa sayılı günler kala Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray arasında kıyasıya mücadele

Süper Lig'in bitmesine sayılı günler kala milyonlarca taraftarın aklınad tek bir soru oluşmuş durumda. Hangi takım 2020-2021 sezonunun şampiyonu olacak? Süper Lig puan durumuna bakıldığında Beşiktaş 1 maç eksik olmasına rağmen rakiplerinin önünde...

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Süper Lig'de şampiyonluğa sayılı günler kala Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray arasında kıyasıya mücadele

Fakat Fenerbahçe'de Erol Bulut'un yerine teknik direktör olan Emre Belözoğlu, takımına olumlu bir katkı sağlamış durumda. Fenerbahçe'nin hemen arkasından gelen Galatasaray ise kulüpte yaşanan çalkantılara rağmen 33 maç sonunda 65 puanla 3. sırada... Fatih Terim'in önderliğindeki Cimbom kaos ortamlarında elde ettiği başarılara güveniyor…

Süper Lig'de şampiyonluğa sayılı günler kala Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray arasında kıyasıya mücadele

Kartal, son maçında Ankaragücü karşısında uzatma dakikalarında 2 puan kaybetse de büyük bir avantaja sahip. Kartal 33 maçta 71 puanla zirvede…

Süper Lig'de şampiyonluğa sayılı günler kala Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray arasında kıyasıya mücadele

FENERBAHÇE BAY GEÇECEK

Süper Lig'de şampiyonluğa sayılı günler kala Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray arasında kıyasıya mücadele

İkinci Fenerbahçe ise 34 maçta 69 puana sahip…