Süper Lig'de şampiyonluğa sayılı günler kala Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray arasında kıyasıya mücadele
Süper Lig'in bitmesine sayılı günler kala milyonlarca taraftarın aklınad tek bir soru oluşmuş durumda. Hangi takım 2020-2021 sezonunun şampiyonu olacak? Süper Lig puan durumuna bakıldığında Beşiktaş 1 maç eksik olmasına rağmen rakiplerinin önünde... Fakat Fenerbahçe'de Erol Bulut'un yerine teknik direktör olan Emre Belözoğlu, takımına olumlu bir katkı sağlamış durumda. Fenerbahçe'nin hemen arkasından gelen Galatasaray ise kulüpte yaşanan çalkantılara rağmen 33 maç sonunda 65 puanla 3. sırada... Fatih Terim'in önderliğindeki Cimbom kaos ortamlarında elde ettiği başarılara güveniyor…
20.04.2021 06:59
- Son Güncelleme: 20.04.2021 06:59
Fakat Fenerbahçe'de Erol Bulut'un yerine teknik direktör olan Emre Belözoğlu, takımına olumlu bir katkı sağlamış durumda. Fenerbahçe'nin hemen arkasından gelen Galatasaray ise kulüpte yaşanan çalkantılara rağmen 33 maç sonunda 65 puanla 3. sırada... Fatih Terim'in önderliğindeki Cimbom kaos ortamlarında elde ettiği başarılara güveniyor…