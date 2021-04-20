Süper Lig'de şampiyonluğa sayılı günler kala Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray arasında kıyasıya mücadele

Fakat Fenerbahçe'de Erol Bulut'un yerine teknik direktör olan Emre Belözoğlu, takımına olumlu bir katkı sağlamış durumda. Fenerbahçe'nin hemen arkasından gelen Galatasaray ise kulüpte yaşanan çalkantılara rağmen 33 maç sonunda 65 puanla 3. sırada... Fatih Terim'in önderliğindeki Cimbom kaos ortamlarında elde ettiği başarılara güveniyor…