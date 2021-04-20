Beşiktaş kritik Sivasspor deplasmanında! İşte Sivasspor-Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri

BEŞİKTAŞ ÜSTÜN

2 takım bugüne kadar resmi maçlarda 29 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Sivasspor 10 kez kazanırken, 5 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Siyah-beyazlılar da 14 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.