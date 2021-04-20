RAMAZAN İMSAKİYE
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Beşiktaş kritik Sivasspor deplasmanında! İşte Sivasspor-Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş, bugün deplasmanda Sivasspor'a konuk oluyor. İki ekip, resmi maçlarda 30. kez karşı karşıya geliyor. Şampiyonluk yarışında kritik bir viraj olarak değerlendirilen mücadele için Sergen Yalçın ilk 11 tercihi merak edilirken, yıldız forvet Vincent Aboubakar'ın forma giyip giyemeceği merak konusu oldu. İşte Sivasspor-Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri.

20.04.2021 10:23 - Son Güncelleme: 20.04.2021 10:30
Beşiktaş kritik Sivasspor deplasmanında! İşte Sivasspor-Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 36. hafta mücadelesinde Sivaspor deplasmanına gidecek olan lider Beşiktaş'ta hedef 3 puan. İki ekip, resmi maçlarda 30. kez karşı karşıya gelecek.

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Beşiktaş kritik Sivasspor deplasmanında! İşte Sivasspor-Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri


Süper Lig'in 36. haftasında Sivasspor deplasmanına gidecek olan lider Beşiktaş, mutlak galibiyet peşinde. Hafta sonunda Ankaragücü ile sahasında 2-2 berabere kalan Sergen Yalçın'ın ekibi, Fenerbahçe'nin bay geçtiği haftada kayıp yaşamak istemiyor.

Beşiktaş kritik Sivasspor deplasmanında! İşte Sivasspor-Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri

Sezonun ilk yarısında Avrupa Ligi maçlarına çıkan ve bu etkiyle beklentinin altında kalan Sivasspor ise ikinci yarıyla birlikte çıkışa geçen ekiplerden oldu.

Beşiktaş kritik Sivasspor deplasmanında! İşte Sivasspor-Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri

12 haftadır yenilgi yüzü görmeyen Yiğidolar, bu süreçte 7 galibiyet ve 5 beraberlik alarak 26 puan toplayarak 8. sıraya kadar yükseldi.

Beşiktaş kritik Sivasspor deplasmanında! İşte Sivasspor-Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri

BEŞİKTAŞ ÜSTÜN
2 takım bugüne kadar resmi maçlarda 29 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Sivasspor 10 kez kazanırken, 5 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Siyah-beyazlılar da 14 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.