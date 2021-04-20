Beşiktaş kritik Sivasspor deplasmanında! İşte Sivasspor-Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri
Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş, bugün deplasmanda Sivasspor'a konuk oluyor. İki ekip, resmi maçlarda 30. kez karşı karşıya geliyor. Şampiyonluk yarışında kritik bir viraj olarak değerlendirilen mücadele için Sergen Yalçın ilk 11 tercihi merak edilirken, yıldız forvet Vincent Aboubakar'ın forma giyip giyemeceği merak konusu oldu. İşte Sivasspor-Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri.
20.04.2021 10:23
- Son Güncelleme: 20.04.2021 10:30