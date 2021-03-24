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Süper Lig'de şampiyon ve küme düşecek takımlar açıklandı! İşte o liste

Spor Toto Süper Lig'de 31. hafta geride kalırken, lider Beşiktaş ile Fenerbahçe 1-1 berabere kaldı. Galatasaray sahasında Çaykur Rizespor'a mağlup olurken, Trabzonspor evinde Ankaragücü'nü mağlup etti. Şampiyonluk ve küme düşme mücadelesi nefesleri keserken geliştirdiği algoritmayla takım performanslarına göre şampiyonluk tahminleri yapan Euro Club Index, Spor Toto Süper Lig şampiyonluğu ve düşecek takımlarla ilgili öngörülerini de açıkladı. İşte o liste...

24.03.2021 13:44 - Son Güncelleme:
Süper Lig'de şampiyon ve küme düşecek takımlar açıklandı! İşte o liste

Geliştirdiği algoritmayla takım performanslarına göre şampiyonluk tahminleri yapan Euro Club Index, Spor Toto Süper Lig şampiyonluğu ve düşecek takımlarla ilgili öngörülerini açıkladı.

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Süper Lig'de şampiyon ve küme düşecek takımlar açıklandı! İşte o liste

Euro Club Index'in Spor Toto Süper Ligi şampiyonluk tahminlerine göre; Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ın şampiyonluğu kazanma ihtimali yüzde 77,9 olarak açıklandı. Süper Lig'de Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor dışındaki takımların ise şampiyonluk ihtimali bulunmuyor.

Süper Lig'de şampiyon ve küme düşecek takımlar açıklandı! İşte o liste

PUAN TAHMİNİ DE YAPTILAR

Euro Club Index, Süper Lig için tahmini bir puan sıralaması da hazırladı. Buna göre ligde ilk 4 sıradaki takımların sıralaması ve şampiyon belli oldu. Ayrıca ligden düşmesi beklenen 4 takım da açıklandı.

Süper Lig'de şampiyon ve küme düşecek takımlar açıklandı! İşte o liste

İşte Euro Club Index'e göre Süper Lig'in şampiyonu, ilk 4 sırası ve küme düşecek 4 takım;

Süper Lig'de şampiyon ve küme düşecek takımlar açıklandı! İşte o liste

KÜME DÜŞME HATTI

21. Denizlispor: 35