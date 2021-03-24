Süper Lig'de şampiyon ve küme düşecek takımlar açıklandı! İşte o liste

PUAN TAHMİNİ DE YAPTILAR

Euro Club Index, Süper Lig için tahmini bir puan sıralaması da hazırladı. Buna göre ligde ilk 4 sıradaki takımların sıralaması ve şampiyon belli oldu. Ayrıca ligden düşmesi beklenen 4 takım da açıklandı.