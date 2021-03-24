Süper Lig'de şampiyon ve küme düşecek takımlar açıklandı! İşte o liste
Spor Toto Süper Lig'de 31. hafta geride kalırken, lider Beşiktaş ile Fenerbahçe 1-1 berabere kaldı. Galatasaray sahasında Çaykur Rizespor'a mağlup olurken, Trabzonspor evinde Ankaragücü'nü mağlup etti. Şampiyonluk ve küme düşme mücadelesi nefesleri keserken geliştirdiği algoritmayla takım performanslarına göre şampiyonluk tahminleri yapan Euro Club Index, Spor Toto Süper Lig şampiyonluğu ve düşecek takımlarla ilgili öngörülerini de açıkladı. İşte o liste...
24.03.2021 13:44
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